Concours d’habiletés MLS-LIGA MX : les protagonistes dévoilés

La Major League Soccer (MLS) et la LIGA MX ont diffusé jeudi les noms de leurs représentants qui s’affronteront pendant le concours d’habiletés tenu le 24 août à Los Angeles, dans le cadre du match des étoiles de la MLS.

Chaque circuit misera sur huit athlètes qui déploieront leur talent au Banc of California Stadium. Du côté de la MLS, l’attaquant du Galaxy de Los Angeles Javier «Chicharito» Hernandez sera en action, lui qui a touché la cible 10 fois cette saison. Le meilleur marqueur de la ligue jusqu’ici, Raul Ruidiaz (11 buts), des Sounders de Seattle, tentera également d’exceller dans le clan de la MLS, tout comme Carlos Vela (Los Angeles FC), Nani (Orlando City SC), Ricardo Pepi (FC Dallas) et Lucas Zelarayan (Crew de Columbus). Les deux gardiens choisis sont Pedro Gallese (Orlando) et Matt Turner (Revolution de la Nouvelle-Angleterre).

Pour la LIGA MX, André-Pierre Gignac (Tigres UANL) sera l’un des joueurs invités. Ses coéquipiers seront Rogelio Funes Mori (C.F. Monterrey), Orbelin Pineda (Cruz Azul), Ruben Sambueza (Toluca), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul), le récipiendaire du Ballon d’or du circuit mexicain en 2021, Nahuel Guzman (Tigres), Diego Valdes (Santos Laguna) et Alfredo Talavera (Punas UNAM).

Cinq compétitions se tiendront durant le concours. Il y aura une épreuve de précision, lors de laquelle les concurrents devront décocher des tirs sur des distances diverses pour atteindre les cibles placées au filet. Puis, certains auront à manœuvrer avec le ballon quand celui-ci leur sera projeté près du sol ou encore, plusieurs pieds dans les airs.

Également, une autre compétition forcera des joueurs à miser sur leur créativité et leur talent dans un échange de passes et de centres, les plus originaux pouvant récolter davantage de points. Un défi de précision des passes et un autre consistant à atteindre la barre transversale en quelques secondes sont aussi au programme.

La chaîne TVA Sports diffusera l’événement le 24 août à 21 h.