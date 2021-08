Coupe des ligues : Un seul représentant de la MLS dans le carré d’as

Seuls les Sounders de Seattle représenteront la Major League Soccer (MLS) dans les demi-finales de la Coupe des ligues, une compétition organisée conjointement avec la Liga MX du Mexique.

Les Sounders avaient battu les Tigres UANL 3 à 0, mardi, pour obtenir leur billet pour le carré d’as. Cependant, le Sporting de Kansas City et le New York City FC n’ont été en mesure de faire de même, étant respectivement battus par le Club Leon et les Pumas UNAM dans les derniers jours.

L’Orlando City SC était le dernier espoir d’une demi-finale toute MLS, mais l’équipe a été vaincue 1 à 0 par Santos Laguna, jeudi soir, en Floride.

Juan Ferney Otero a inscrit le seul filet de la rencontre, à la 30e minute, d’un tir au premier poteau qui a surpris le gardien Mason Stajduhar. Junior Urso a reçu un carton rouge dans le temps ajouté de la seconde mi-temps, mais les jeux étaient déjà faits.

Santos Laguna a ainsi rendez-vous avez les Sounders pour une place en finale, le 14 septembre prochain.