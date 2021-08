Une éclosion de COVID-19 dans un CPE de Granby, Le Soleil de Jeannot, a infecté 24 personnes, et d'autres résultats positifs pourraient s'ajouter dans les prochains jours. On ne peut pas savoir la proportion d'éducatrices et d'enfants infectés.

Cette éclosion n'est pas surprenante selon le docteur Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie. Il s’attend à ce qu’il y en ait d’autres de la sorte parce que les enfants en bas âge ne sont pas vaccinés.

Il espère que les enfants entre 5 et 11 ans recevront une première dose du vaccin dès cet automne à cause de la propagation du variant Delta. C’est d’ailleurs celui-ci qui aurait touché ce CPE, selon lui.

«Les bonnes éclosions, ça a souvent été le variant Delta», explique Dr Poirier. «On sait qu’il est plus transmissible.»

En 2020, un incendie a eu lieu dans un des bâtiments du CPE Le Soleil de Jeannot.

Ce n’est pas la première fois que les familles se retrouvent sans garderie, mais l’équipe du CPE fait de la gestion de crise.

«Nos familles, c’est sûr qu’on les accompagne», dit Myriam Urquizo-Grégoire, directrice du CPE Le Soleil de Jeannot. «Elles ont été exposées à des bris de service à cause de l’incendie et de l’éclosion. C’est sûr qu’on pense à elles. On va faire des appels de courtoisie, on va être là pour elles.»

Les familles se retrouvent sans garderie jusqu’au 22 août inclusivement.