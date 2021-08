Eidos-Montréal: dans les coulisses du jeu Gardiens de la galaxie

La série de films Gardiens de la galaxie (2014, 2017, et volume 3 prévu en 2023), réalisée par Marvel Studios, a fait un tabac en salles de cinéma. Et comme c’est souvent le cas, les succès planétaires sont déclinés en divers produits, notamment en jeux vidéo ou en albums de musique.

Pour son prochain jeu, Gardiens de la galaxie, Eidos a dévoilé une nouvelle vidéo qui présente le développement et les inspirations qui ont mené au design des personnages de l’univers Marvel.

Le directeur artistique chez Eidos-Montréal, Bruno Gauthier-Leblanc, en révèle plus sur le soin apporté au design de chaque personnage, pour s'assurer qu'ils tirent leur inspiration de l'univers étendu de Marvel, tout en s'accordant avec l'histoire originale du jeu.

«Nous voulions que le design des Gardiens reste fidèle à l'histoire que nous avons créée, tout en faisant en sorte que l'on puisse reconnaître instantanément les Gardiens de la galaxie que les admirateurs adorent. Nous avons construit cette famille dysfonctionnelle et amusante en combinant des éléments issus des comics Marvel avec le passé que nous leur avons imaginé, ce qui donne un aspect unique à chaque Gardien, qui s'intègre dans les mécaniques de jeu.»

Les personnages

Le meneur autoproclamé, Star-Lord, pirate de l’espace fana de musique rock-and-roll, possède une personnalité qui semble avoir été figée dans les années 80.

Drax, le destructeur, expert de combat, compte ses victoires par des scarifications sur son corps. Le design de Drax, explique le directeur artistique, représente aussi l’environnement de Katath, sa planète natale.

Gamora, la femme la plus dangereuse de l’univers, affiche un style fort et sa tenue blanche et noire typique des comics reçoit quelques décorations mortelles afin qu’elle soit prête au combat à tout moment.

Rocket et Groot, unis par l’amitié, ont aussi inspiré leurs développeurs. Rocket porte une perle à l’effigie de Groot sur son bouc. Et Groot porte un harnais sur son dos qui permet à Rocket de l’utiliser comme une tourelle.

Marvel's Guardians of the Galaxy sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (numérique), ainsi qu'en diffusion continue sur GeForce NOW, le 26 octobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy: version Cloud pour Nintendo Switch sera également disponible le 26 octobre dans certaines régions.

Bande-annonce officielle:

