Événement Samsung Unpacked: voici les nouveaux Galaxy Buds2 et Watch4

Les progrès techniques (parfois des retournements) vont vite dans les petits appareils portatifs. Parlant de retournement, Samsung fait fi de son propre système Tizen pour les montres pour s’en remettre à WearOS, le système de Google, tout en le renommant « WeaOS Powered by Samsung ».

Les paramètres santé mis à l’avant-plan sont regroupés sous le thème de composition corporelle. Cela inclut vos mesures de gras corporel, de densité musculaire et de masse hydrique calculés par le capteur BioActive et la puce la plus rapide à ce jour sur une Galaxy Watch.

Samsung

Galaxy Watch4

Bien entendu, les montres Watch4 suivent vos performances, vos pas et vos calories, ainsi que vos activités sportives en déplacement avec la puce GPS. Quatre-vingt-dix exercices peuvent être suivis et mesurés pendant vos entraînements.

Les périodes nocturnes ont aussi été améliorées avec le moniteur de sommeil qui en mesure les différents stades et les types de ronflement, tandis qu’un autre capteur vérifie le taux d’oxygène dans le sang.

À ce propos, la montre Galaxy Watch4 doit être jumelée à un téléphone intelligent pour utiliser la fonction de gestion du sommeil. Et pour de meilleurs résultats de suivi du ronflement, il faut placer le téléphone intelligent sur une surface stable avec sa partie inférieure pointant vers votre tête.

Samsung

Pour l’étanchéité, la Galaxy Watch4 Classic a reçu l’indice de protection IP68 basé sur une immersion dans 1,5 mètre d’eau fraîche pendant une période maximale de 30 minutes.

Prix (arrondis) : 330 $ pour le modèle de base Watch4 Bluetooth 40 mm. En précommande, livraisons à partir du 25 août. 440 $ pour la version cellulaire LTE 44 mm.

Samsung

Galaxy Buds2

Les nouveaux écouteurs-boutons Buds2 en version de base intègrent désormais la réduction active du bruit, une fonction qui était déjà présente sur les versions plus chères, comme les Buds Pro et Buds Live.

Jusqu’à trois microphones (2 extérieurs, 1 intérieur) et un capteur de voix assurent la gestion des sons ambiants et des appels, réglables selon trois niveaux. Pour la musique, six réglages d’égaliseur sont aussi possibles à partir du téléphone connecté aux écouteurs.

Samsung

L’autonomie selon le fabricant tient jusqu’à 18 heures avec l’étui entièrement chargé selon des tests internes. Légers, les boutons ne pèsent que 5 g chacun et sont livrés avec trois tailles d’embout en silicone qui contribuent à la réduction des bruits.

Pour la recharge, l’étui procure jusqu’à 15 heures supplémentaires. Les écouteurs offrent quant à eux 5 h de lecture.

Le prix des nouveaux Buds2 n’est pas connu à ce moment-ci.

À lire aussi : les nouveaux 5G pliables Galaxy Z Flip3 et ZFold3