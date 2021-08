Football universitaire : Le Vert et Or a trouvé ses croyants

Le changement de culture, commencé à Sherbrooke en décembre 2016 avec l’embauche de Mathieu Lecompte comme entraîneur-chef du Vert et Or, est en bonne voie d’être complété. Le Journal s’est entretenu avec le pilote sherbrookois qui dégageait beaucoup d’assurance et de confiance en vue de la prochaine saison universitaire.

«Tous les joueurs présents au camp sont des athlètes que j’ai recrutés et qui adhèrent à la philosophie de l’équipe. J’ai un groupe dédié, ce sont des véritables passionnés. Je suis très confortable avec le groupe qui foulera le terrain le 28 août face aux Carabins.»

Après avoir dépassé le cap des 100 joueurs associés à l’équipe avant la pandémie, le Vert et Or compte maintenant dans ses rangs 98 joueurs pour la saison 2021. Un nombre comparable aux autres programmes de la conférence.

«J’ai reçu des critiques sur notre nombre élevé de joueurs, mais la vérité est que Sherbrooke a souvent manqué d’effectifs dans le passé et je ne voulais plus que ça arrive. Il y a une certaine sélection naturelle qui s’est opérée et nous avons maintenant un nombre adéquat. La chose primordiale est que ce sont des joueurs qui croient en ce que l’on fait.»

Bon mélange

Comme plusieurs formations du circuit, la pandémie a amené dans l’Estrie un nombre important de jeunes joueurs. Une situation qui n’effraie aucunement le pilote de l’équipe, qui a ajouté la fonction d’entraîneur de la ligne défensive à ses tâches en 2021. «On a environ 60 recrues pour 40 vétérans. Il va y avoir une saine compétition chaque semaine pour l’obtention du temps de jeu. Notre équipe peut compter sur la présence rassurante de plusieurs vétérans comme nos deux bloqueurs Anthony Vandal et Jonathan Doyon, notre joueur de ligne défensive Jérémie Verreault et notre botteur Louis Tardif qui va cimenter nos unités spéciales.»

Un quart en grande forme

Anthony Robichaud avait impressionné à ses débuts avec le Vert et Or en 2019. Malgré ce fait d’armes, les entraîneurs ne lui ont pas attribué le poste de partant puisqu’une lutte avec Zachary Cloutier est engagée depuis le début du camp d’entraînement. Cela ne dérange pas le moins du monde le principal intéressé qui se dit prêt pour la prochaine saison.

AUDRÉ KIEFFER/AGENCE QMI

«C’est une compétition positive, Zach est un bon quart et le meilleur jouera tout simplement. J’essaie de me concentrer sur mon jeu. Je connais sur le bout des doigts le cahier de jeux et je suis dans la meilleure forme de ma vie.»

Le pivot a perdu pas moins de 30 livres depuis la saison 2019, un processus qu’il jugeait nécessaire.

«J’étais un peu trop lourd et je me sens beaucoup mieux sur le terrain. Je suis léger sur mes pieds et je me sens agile. Ma technique en bénéficie et je me sens prêt à attaquer mes opposants chaque jour.»

Celui qui souhaite jouer un rôle clé dans la prochaine saison de sa formation avoue qu’il n’a aucune excuse pour ne pas faire bonne figure sur le terrain. «J’ai beaucoup d’outils à ma disposition. Il y a un vent d’optimisme autour de l’équipe et on peut vraiment sentir le changement de culture qui s’opère. J’ai simplement hâte que ça commence et montrer ce que Sherbrooke peut faire cette année», termine le quart-arrière qui ne prend rien pour acquis en promettant de se prouver chaque jour de la saison.

Jean-Philippe Hudon : De rubis à émeraude

Photo Jean Carrier

Le secondeur hybride Jean-Philippe Hudon jouera sa dernière saison à Sherbrooke après avoir transféré de l’Université McGill en 2020.

Jean-Philippe Hudon se cherchait un endroit pour étudier en physiothérapie après l’obtention de son baccalauréat en kinésiologie de McGill. L’acceptation de Hudon au programme de physiothérapie de l’Université de Sherbrooke s’est avérée un cadeau du ciel pour la troupe de Mathieu Lecompte. Le pilote n’a pas hésité à le nommer capitaine de l’équipe pour la prochaine saison.

«Il a fait sa place très facilement dès son arrivée. C’est un gars tellement respectueux et il est cadre parfaitement avec nos valeurs. Sur le terrain, il convient parfaitement dans notre rôle de secondeur hybride de nos schémas défensifs.»

Le produit du CNDF et du Séminaire Saint-François voit son intégration dans l’équipe du même œil que son instructeur.

«C’est un nouveau défi et je suis enthousiaste pour la saison. Je remercie mes coéquipiers qui m’ont accueilli à bras ouverts. Pour ma dernière saison universitaire, je veux revenir à la base et avoir du plaisir. On oublie trop souvent que c’est pour ça que l’on pratique ce sport.»

Le principal intéressé à tout de même mentionné qu’il a repéré rapidement les parties face à McGill lors de la sortie du calendrier.

«Ça va vraiment être spécial même si toutes les parties sont importantes. On commence contre les Carabins et après c’est McGill. Ça fait tellement du bien de jouer au football.»

Coup de main familial

Le Vert et Or peut compter sur la présence de Jacques Chapdelaine pour donner son expertise en offensive. L’entraîneur, qui compte 18 saisons derrière la cravate dans la LCF, est venu aider son fils Justin dans ses tâches de coordonnateur offensif. Ce n’est pas la première fois que Sherbrooke peut compter sur la présence de l’entraîneur âgé maintenant de 59 ans.

Photo Jean Carrier

«Je suis déjà venu pour le camp printanier. La différence est que je vais rester un peu plus longtemps cette année, car je n’ai pas d’obligation professionnelle ailleurs. Je souhaite aider l’équipe à gagner un certain momentum et je vais repartir vers la fin du mois de septembre», mentionne le paternel qui reste chez fiston pour la durée de son séjour.

Pour Justin Chapdelaine, la présence de son père est une ressource très précieuse.

«Il voit le football d’un œil différent. Il a tellement d’expérience avec son bagage professionnel et ça m’arrive encore d’apprendre des choses en l’écoutant. On profite de sa présence pour aider à la formation de nos entraîneurs également.»

L’ancien entraîneur-chef des Alouettes de Montréal termine l’entretien en assurant qu’il a beaucoup de plaisir à aider les jeunes athlètes. «Dans les dernières années, j’ai malheureusement eu à faire au côté business du football. Ça fait du bien d’être sur le terrain et de partager ses connaissances avec des athlètes motivés à s’améliorer.»