COVID-19: hausse des hospitalisations préoccupante à Montréal

La Santé publique de Montréal s'inquiète d'une hausse des hospitalisations dans la dernière semaine, conjuguée à une progression du variant Delta de la COVID-19.

Dans un point de presse jeudi, le Dr David Kaiser, de la Direction régionale de santé publique (DSP) de Montréal, a particulièrement invité les 12 à 17 ans à se faire vacciner avant la rentrée.

Six adolescents sur dix n’ont toujours pas reçu leur deuxième dose sur le territoire de la DSP de Montréal, et le Dr Kaiser leur demande d'aller chercher l’injection manquante dans les trois semaines qui restent avant le retour en classe.

«On travaille sur la vaccination massive dans les écoles [à la rentrée] pour aller chercher les gens où ils sont», a-t-il ajouté.

Progression du variant Delta

En ce moment, les cas de COVID-19 sont assez répartis géographiquement à Montréal – même si on en a trouvé un peu plus dans le nord-est et le sud-ouest de l’île au cours de la dernière semaine –, mais ça progresse partout, a spécifié le Dr Kaiser.

«On n'est pas sortis du bois», a-t-il dit, abordant notamment la présence du variant Delta, et soulignant l'importance de continuer à porter le masque à l'intérieur et à éviter les situations à haut risque de transmission.

«C’est comme ça qu’on voit arriver beaucoup de variants Delta», a-t-il dit en parlant des voyages.

