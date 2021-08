Israël envisage la construction de 2000 logements pour colons en Cisjordanie

Jérusalem | Israël envisage d’approuver la construction de 2000 logements pour des colons et des centaines pour des Palestiniens en Cisjordanie occupée, pour la première fois depuis l’investiture du gouvernement de Naftali Bennett en juin, ont indiqué jeudi des sources israéliennes.

Un responsable sécuritaire israélien a indiqué à l’AFP sous le couvert de l’anonymat que les autorités devraient autoriser la semaine prochaine la construction « d’environ 2000 logements dans des localités juives » en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.

Il est également attendu qu’elles approuvent la construction « d’environ 1000 logements pour des Palestiniens en zone C », un secteur de la Cisjordanie sous contrôle civil et sécuritaire israélien, d’après cette source.

Le Conseil de planification supérieur de l’administration civile, qui approuve généralement ces plans, devrait se pencher sur ces projets les 17 et 18 août, d’après son agenda disponible en ligne.

Le projet concerne 1956 unités de logement dans des colonies, dont 399 à Revava, 377 à Kedumim et 286 à Bracha, des implantations situées près de la ville palestinienne de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué l’organisation israélienne anticolonisation « La paix maintenant » dans un communiqué.

L’État hébreu envisage aussi de construire des centaines de logements pour des Palestiniens dans les secteurs de Bethléem (sud), Jénine et Tulkarem (nord), selon l’ONG.

Ce dernier projet est une « tentative de légitimer la colonisation » israélienne et trahit un « désir de divertir la communauté internationale et l’opinion publique mondiale », a estimé le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Pour « La paix maintenant », « l’autorisation (de construction) de quelque centaines de logements pour des Palestiniens ne peut pas camoufler la discrimination et ne change pas le fait qu’Israël maintient un régime illégal d’occupation et de discrimination dans les Territoires (palestiniens) ».

En outre, la construction de nouvelles habitations dans des colonies « nuit aux chances de parvenir à la paix », a estimé l’ONG.

Le député Mossi Raz, du parti de gauche Meretz, membre de la coalition gouvernementale, a lui aussi critiqué cette annonce.

« Les colonies sont immorales et illégales et mettent en danger nos relations avec les Palestiniens et le monde », a dénoncé M. Raz sur les ondes de la radio publique.

Le « Conseil de Yesha », principale organisation représentant les colons en Cisjordanie --que M. Bennett a un temps présidé-- a pour sa part déploré que les permis de construction pour les Israéliens soient présentés comme liés aux logements construits pour les Palestiniens.

« Le renforcement de la présence juive au coeur de la patrie ne doit pas dépendre des permis de construire pour la population arabe », a affirmé Yossi Dagan, l’un de ses dirigeants, selon un communiqué.

Environ 475 000 colons vivent en Cisjordanie, où vivent également 2,8 millions de Palestiniens.

La colonisation par Israël de la Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est annexée, illégale au regard du droit international, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.

Elle s’est accélérée ces dernières années sous l’impulsion de l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Son successeur Naftali Bennett est depuis mi-juin à la tête d’une coalition hétéroclite allant de la droite radicale à des partis de gauche soutenant le gel de la colonisation.

