Jaromir Jagr: bientôt 50 ans et toujours sur la patinoire

Si le Russe Alex Kovalev avait déjà lancé à la blague qu’il souhaitait jouer jusqu’à 50 ans, c’est plutôt le Tchèque Jaromir Jagr qui est sur le point de réaliser cet exploit.

L’ancienne gloire de la Ligue nationale de hockey (LNH), deuxième meilleur pointeur de l’histoire derrière Wayne Gretzky, entend effectivement disputer la prochaine saison avec le club de Kladno, dans son pays natal.

Pour ajouter au défi, celui qui aura 50 ans le 15 février 2022 sera de retour dans l’Extraliga, puisque Kladno a été promu après avoir remporté le championnat de la deuxième division. Jagr a d’ailleurs récolté 10 points en 16 matchs au cours des récentes séries éliminatoires.

«Nous faisons des blagues sur le fait qu’il joue encore, a indiqué son coéquipier et ancien attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec, dans un reportage publié cette semaine par le magazine "The Hockey News". Nous n’avons cependant pas besoin d’en parler. Personne ne s’attend à ce qu’il soit un joueur dominant, mais il est encore bon en supériorité numérique. Il peut trouver son rôle, si bien que je ne serais pas surpris s’il jouait encore pendant deux ou trois ans.»

Tel que déjà mentionné par le principal intéressé, Jagr continue de jouer principalement en raison de ses responsabilités envers le club dont il est le propriétaire. L’attaquant craint la perte de commanditaires s’il quitte, rappelant que son père, qui porte également le nom de Jaromir, est celui qui était l’ancien proprio de la formation de Kladno.

«Aussi longtemps que mon père va respirer, je prends ce club sous ma responsabilité, a-t-il pour sa part rappelé dans ce même reportage. Il a tenu cette équipe pendant 20 ans. Comme fils, je serais embarrassé de quitter.»

Moins facile qu'avant...

Concernant son jeu sur la patinoire, Jagr admet avoir beaucoup ralenti.

«Ce n’est plus aussi facile, vous pouvez me croire, a-t-il noté. Pendant la majeure partie de ma carrière, je sentais que si je voulais marquer un but, j’allais le faire. Mais soudainement, ça ne fonctionne plus. Je dois m’entraîner davantage et faire attention aux détails.»

«En même temps, les amateurs ont encore des attentes et c’est ce qui est probablement le plus difficile, a admis Jagr. Les gens croient encore que je peux faire certaines, mais je sais que je ne peux plus. Je fais de mon mieux pour aider le club.»

Ambassadeur pour les Jeux olympiques

En plus d’assurer ses responsabilités à Kladno, Jagr demeure un formidable ambassadeur pour le hockey dans le monde entier. Il célébrera d’ailleurs ses 50 ans pendant les prochains Jeux olympiques d’hiver, à Pékin.

S’il ne sera fort probablement pas sur la glace, peu importe la présence ou non des joueurs de la LNH, le célèbre attaquant tchèque doit agir comme ambassadeur. Une annonce en ce sens avait d’ailleurs été effectuée, en novembre 2018, à la suite d’une rencontre entre le président tchèque Milos Zeman et un haut responsable chinois.