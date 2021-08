Jobillico vendu, place à un nouveau joueur

Le site d’emplois québécois Jobillico a été acquis par Harris, un fournisseur et acquéreur de logiciels servant les marchés verticaux.

• À lire aussi: Investissement majeur pour augmenter la couverture cellulaire au pays

Cette acquisition ouvre ainsi les portes du marché des solutions de recrutement en ligne au groupe d’exploitation de Constellation Software inc., qui acquiert des entreprises de logiciels et les gère.

Jobillico compte plus de 3 millions d’utilisateurs au Canada. La plateforme numérique est principalement développée et maintenue au Québec.

«Harris a démontré un engagement ferme envers nos clients, nos employés et notre produit, et je suis convaincu que cette acquisition ne fera qu’avancer l’entreprise», a indiqué Serge Lavallée, président et cofondateur de Jobillico.

«Cette acquisition s’inscrit dans notre vision d’élargir le spectre de nos solutions s’adressant aux entreprises provenant de multiples industries du Québec et du Canada», a ajouté pour sa part Sylvain Gauthier, président de Groupe chez Harris.