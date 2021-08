La fin pour Chris Davis

Le cogneur des Orioles de Baltimore Chris Davis a annoncé sa retraite du baseball professionnel, jeudi, mettant fin à une carrière de 1417 matchs dans les grandes ligues.

Absent des terrains depuis le camp d’entraînement, l’athlète de 35 ans avait passé sous le bistouri plus tôt cette année et en mai, le club confirmait qu’il allait manquer le reste de la campagne. Celui-ci estimait l’absence du vétéran à quelques mois et s’attendait à le revoir l’an prochain.

«Après une période prolongée durant laquelle j’ai dû composer avec ma blessure et une récente opération à la hanche, j’ai informé la direction des Orioles de ma décision et que celle-ci entre en vigueur maintenant. [...] Merci à vous tous pour les nombreux souvenirs que je chérirai pour toujours», a commenté Davis sur le compte Twitter de l’organisation.

L’ancien des Rangers du Texas est débarqué au Maryland durant la saison 2011. À Baltimore, il a connu des succès éclatants, claquant 53 circuits et faisant compter 138 points en 2013. Deux ans plus tard, il a totalisé 47 longues balles et 117 points produits. À vie, il a réussi 295 coups de quatre buts.