La plus grande randonnée en kayak de mer au monde

Le Défi kayak Desgagnés, la plus importante collecte de fonds tenue par l’organisme Jeunes musiciens du monde (JMM), revient en force pour une 7e année à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 15 août. Ce défi, qui a un taux record de participation cette année avec plus de 160 inscriptions, consiste à parcourir le fleuve Saint-Laurent en kayak de mer sur 250 kilomètres pendant quatre jours, de Montréal à Québec. Tous les participants (novices, amateurs, experts, ou encore des personnalités artistiques, politiques ou des affaires) ont un point en commun: la recherche d’une expérience inoubliable au profit des jeunes. Les fonds récoltés permettent de contribuer à la mission de JMM, soit de favoriser le développement des enfants et des adolescents issus de milieux à risque au moyen d’activités musicales. Rendez-vous à www.defikayak.org afin de montrer votre soutien à la cause en effectuant un don du montant de votre choix. Le nouveau porte-parole de Jeunes musiciens du monde, Louis-Jean Cormier (photo), rejoindra les kayakistes le samedi 14 août pour leur offrir un concert intimiste et pour pagayer en leur compagnie pendant la dernière étape du Défi, soit de Portneuf à Québec. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, est également inscrit comme participant à cette aventure.

Lucien Déchêne et Thérèse Béliveau, de Lévis (secteur Saint-Nicolas), se sont mariés le 12 août 1961 à Nicolet. Le couple, qui célèbre aujourd’hui son 60e anniversaire de mariage, a eu quatre enfants: Denise, Michel (décédé en 1997), Nicole et Gilles; il a sept petits-enfants et trois arrière-petites-filles et un ou une quatrième à venir en décembre. Depuis leur mariage, et jusqu’il y a trois ans, ils ont habité à Sillery (Québec), avant de déménager sur la Rive-Sud. Lucien a longtemps été mécanicien aux Autobus Tremblay & Paradis inc., et Thérèse a conduit un minibus pour la même compagnie. La pêche, la lecture, le camping, les voyages sont leurs passe-temps. Félicitations à vous deux de la part de toute la famille!

Bravo, Gervais!

Bravo à Gervais P. Grenier (photo), CPA auditeur, CA, ASC, développement des affaires chez Mallette SENCRL, qui a réussi, le 29 juillet dernier, son 1er trou d’un coup en carrière. L’exploit est survenu au trou numéro 5 du club de golf La Tempête de Breakeyville à l’aide d’un fer 7. Connaissant l’exubérance de Gervais en certaines occasions, je suis persuadé que ses partenaires de jeu (Richard Poulin, président et chef de la direction de Komutel; Jean-Pierre Frenière, vice-président au développement des affaires et développement commercial, Emergensys Solutions et Sylvain Grenier, ex-DGA, Ville de Repentigny) en ont eu pour leur argent!

En souvenir

Le 12 août 1981. IBM lance son PC (Personal Computer) lors d'une conférence de presse dans l'hôtel Waldorf-Astoria de New York. La «machine» est dotée d’une mémoire vive de 16 ko pouvant être portée à 256 ko grâce à un processeur Intel 8088 pour 1565 $ (US).

Anniversaires

Patrick Dom (photo), directeur général Tournoi pee-wee de Québec...Dany Poulin (Dan Pou), directeur général club de golf Lac St-Joseph...Hayley Wickenheiser, directrice adjointe au développement des joueurs pour les Maple Leafs de Toronto (LNH), 43 ans...Pete Sampras, joueur de tennis professionnel américain (de 1988 à 2002), 50 ans...François Hollande, 24e président de la République française (de 2012 à 2017), 67 ans...Judi Richards, chanteuse, épouse d’Yvon Deschamps, 72 ans.

Disparus

Le 12 août 1996: Robert Gravel (photo), 51 ans, comédien, metteur en scène, dramaturge, enseignant québécois et cofondateur de la Ligne nationale d’improvisation (LNI)... 2019: Jean-Jacques Côté, 101 ans, retraité de la brasserie Molson à Québec... 2017: Bryan Murray, 74 ans, ancien directeur général et entraîneur-chef de la LNH (Ottawa)... 2015: Marcel Fontaine, 67 ans, véritable pionnier des courses de motoneige et membre du Panthéon du Grand Prix de Valcourt... 2014: Lauren Bacall, 89 ans, actrice américaine de cinéma... 2013: Jordan Boyd, 16 ans, un espoir du Titan d'Acadie-Bathurst de la LHJMQ... 2012: Ève Cournoyer, 43 ans, auteure-compositrice-interprète québécoise... 2008: Gilles « Bad News » Bilodeau, 53 ans, avec les Nordiques (AMH et LNH) de 1978 à 1980... 2007: Merv Griffin, 82 ans, acteur, animateur et producteur américain... 1999: Jean Drapeau, 83 ans, maire de Montréal pendant 29 ans... 1982: Henry Fonda, 77 ans, acteur américain... 1964: Ian Fleming, 56 ans, romancier anglais.