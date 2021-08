Le père de Britney Spears renonce à sa tutelle

Le père de Britney Spears aurait accepté de se retirer de la tutelle de sa fille, selon TMZ.

Selon des documents légaux consultés par le média à potins, Jamie Spears souhaiterait également collaborer avec la Cour pour assurer une transition pacifique.

«Même si M. Spears est la cible incessante d'attaques injustifiées, il ne pense pas qu'une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt», a écrit l’avocat de M. Spears dans les documents.

«Ainsi, même s'il doit contester cette pétition injustifiée pour sa révocation, M. Spears a l'intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur», ajoute-t-il.

L’avocat de Jamie Spears poursuit en indiquant que son client a toujours eu les «meilleurs intérêts» de sa fille à cœur, qu’il sera toujours le père de la chanteuse et «qu’il l’aimera toujours inconditionnellement».

Ce à quoi il ajoute que Jamie Spears a «sauvé» Britney quand «elle était en crise» il y a 13 ans.

«Non seulement souffrait-elle mentalement et émotionnellement, mais elle était également manipulée par des prédateurs et elle était en détresse financière. M. Spears est venu à la rescousse de sa fille pour la protéger», indiquent les documents.

L’avocat soutient par ailleurs que Jamie Spears n’a jamais forcé sa fille à faire quoi que ce soit, ni même des spectacles.

Joint par TMZ, l’avocat de la chanteuse, Mat Rosengart, a mentionné être insensible face à cette décision.

«Nous sommes ravis, mais pas nécessairement surpris que M. Spears et son avocat reconnaissent finalement qu’il doit renoncer à sa tutelle. Nous nous désolons cependant des leurs attaques honteuses et répréhensibles contre Mme Spears et d’autres personnes», a-t-il dit.

M. Rosengart a fait savoir qu’il continuerait à enquêter sur le comportement de Jamie Spears dans les 13 dernières années, alors qu’il a empoché des millions de dollars appartenant à sa fille.

Il réclame également que sa démission comme tuteur soit effective immédiatement.