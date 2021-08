L’équipe de QUB radio prête pour un automne chaud

Arrivée du nouvel animateur Philippe-Vincent Foisy dans le créneau du matin, retour de têtes d’affiche chevronnées et de collaborateurs aux opinions variées, forts en gueule et ne craignant pas de brasser la cage : les troupes de QUB radio sont fin prêtes à attaquer l’automne électoral qui s’amorce, dans une programmation en vigueur dès le lundi 16 août.

Le pays s’apprête à retourner aux urnes en pleine pandémie, et QUB radio compte bien être aux premières loges pour informer les citoyens au moyen d’analyses rigoureuses et de commentaires pertinents.

Nouveauté cette année, chaque début d’heure à l’antenne sera l’occasion d’une rencontre avec une ou des personnalité(s) publique(s) proposant des visions différentes et souhaitant défendre leurs idées. «Des moments uniques, profonds et en direct qui deviendront des rendez-vous incontournables pour les auditeurs de QUB radio», mentionne QUB au sujet de ce segment tout frais des «Rencontres de l’heure».

Nouveau venu

En semaine, on débutera désormais nos journées avec le nouveau venu Philippe-Vincent Foisy, ex-correspondant parlementaire à Ottawa qui en a vu beaucoup d’autres en matière de joutes politiques. En poste de 6 h à 8 h, le nouveau «morning man» prévoit inviter tous les principaux acteurs de l’actualité, qu’il talonnera de questions serrées pour mieux comprendre les enjeux de société.

À compter de 7 h, des chroniqueurs émérites comme Mario Dumont, Benoît Dutrizac, Emmanuelle Latraverse et Yasmine Abdelfadel se joindront à lui pour faire la lumière sur l’actualité du moment.

De Martineau à Durocher

Dans la case de 8 h, Richard Martineau reprend du service pour mettre le feu aux poudres avec ses opinions tranchées et celles de ses acolytes Gilles Proulx, Mathieu Bock-Côté et Félix Séguin.

Benoît Dutrizac prendra le relais à 10 h 30, fort de son franc-parler, flanqué d’experts tels Alexandre Dubé, Loïc Tassé et Jean-Charles Lajoie.

Pour ouvrir les après-midis, Geneviève Pettersen s’installera au micro sur le coup de 13 h pour jaser des sujets qui lui tiennent à cœur. Elsie Lefebvre, Anaïs Guertin-Lacroix et Marc-André Leclerc seront au rendez-vous avec elle.

Mario Dumont et Vincent Dessureault conservent leur plage de 15 h 30 à 17 h 30 pour un retour à la maison des plus complets en information. Entre autres au menu, une revue exhaustive de 30 minutes des plus récentes nouvelles de la journée, analysées et commentées par Mario Dumont.

Sophie Durocher prendra place à 17 h 30 pour mener des entrevues musclées de son style bien à elle, avec la participation hebdomadaire de Marie-Claude Barrette. Antoine Robitaille entamera ensuite la soirée à 19 h, pour cuisiner les personnalités politiques de l’heure.

Troisième anniversaire

Résultat d’un partenariat entre QUB radio, LCN et TVA Sports, les émissions À vos affaires, de Pierre-Olivier Zappa, et JiC, de Jean-Charles Lajoie, seront diffusées à QUB, respectivement à 18 h 30 et 19 h 30.

«QUB radio continue de miser sur la grande qualité de ses animateurs et de ses analystes pour la rentrée. À l’aube de son troisième anniversaire, la radio numérique poursuit sa croissance et sera un incontournable en campagne électorale pour les Québécoises et Québécois à la recherche d’information de qualité», a souligné Jean-Nicolas Gagné, directeur général de QUB radio, dans un communiqué.

On peut syntoniser QUB au qub.radio, sur l’application mobile ou à la position 601 des terminaux illico.