Les étudiants internationaux affluent au Québec

Des centaines d’étudiants étrangers se sont inscrits dans les établissements scolaires de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la session d’automne 2021.

C'est le cas de Gaëtane Payet, une étudiante française inscrite au Cégep de Jonquière, rencontrée par TVA Nouvelles jeudi.

«Depuis l'année dernière qu'on essaye de venir, mais il y a eu plein de problèmes avec les papiers d'immigration, du retard aussi, donc ouais, c'était stressant quand même», a indiqué Mme Payet.

Stressant, mais agréable d'être enfin en sol québécois, a-t-elle ajouté. D’autant plus que les étudiants n’ont appris que dernièrement que des cours en classe allaient avoir lieu.

«Ça fait deux ans que je prépare tout ça. Dans le pire des cas, je l'aurais fait à distance, mais c'est vrai que ça aurait été embêtant», a souligné Maxence Bonnet, un autre étudiant du Cégep.

Malgré les possibles retards et embûches liés à la situation épidémiologique, le Cégep de Jonquière s’attend à accueillir environ 130 étudiants d'outre-mer. À l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), plus de 1500 sont attendus.

Avec les nouvelles mesures sanitaires mises en place, certains peinent à se trouver un logement. «Avec l'incertitude entourant la rentrée scolaire, les propriétaires ont dû s'adapter au marché et ont donc élargi leur clientèle», a expliqué la porte-parole de l'Association des Propriétaires du Québec, Annie Lapointe.

À l'UQAC, il reste une quarantaine d'étudiants à loger, tandis que quelques logements sont toujours disponibles à proximité des établissements scolaires. Le taux d'inoccupation est pour sa part inférieur à 3% au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«Dans l'appel à tous qu'on a fait, on a interpellé notre personnel pour savoir s'il y en avait qui avaient des chambres à louer ou des logements et, effectivement, on a eu de belles surprises», a détaillé le directeur du service aux étudiants, Philippe Hurtubise.

Comme la majorité des nouveaux étudiants internationaux sont déjà vaccinés deux fois, ils n’auront pas à se soumettre à une quarantaine obligatoire.

«Quand j'ai su ça, je suis vite allé à la clinique de vaccination pour éviter la quarantaine», a raconté Grégoire Cholou, lui aussi du Cégep.

«Pour le petit pourcentage qui n'est pas vacciné, on a établi avec eux un plan de quarantaine et on aura aussi une clinique de vaccination pour la rentrée», a précisé la conseillère en recrutement international au Cégep de Jonquière, Nathalie Houde.