Les paris simples permis dès le 27 août

Les Canadiens pourront effectuer des paris sportifs sur le résultat d’un seul événement dès le 27 août, a annoncé le ministre de la Justice du gouvernement du Canada David Lametti, jeudi, à Niagara Falls.

Le projet de loi C-218 permettra ainsi d’apporter des modifications au Code Criminel relativement aux paris sur le résultat d’un seul événement sportif.

Depuis plusieurs années, les parieurs devaient obligatoirement inclure deux résultats ou plus dans un pari afin que ce dernier soit légal.

«Je suis heureux d'annoncer que les paris sur un seul événement sportif seront légaux au Canada à compter du 27 août, a indiqué David Lametti, durant sa conférence. Les Canadiens pourront placer des paris sur un seul événement sportif dans un cadre réglementé et sécuritaire, à la discrétion des provinces et des territoires. Le gouvernement du Canada poursuivra les discussions sur l'avenir des jeux de hasard, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et autochtones.»

MATTHEW USHERWOOD/AGENCE QMI

Un objectif de cette loi est de rapatrier les parieurs qui font affaire avec le crime organisé ou avec des sites de paris étrangers.

Selon la Canadian Gaming Association, les Canadiens débourseraient près de 10 milliards $ par année sur des paris simples auprès des preneurs aux livres illégaux et près de quatre milliards $ sur les sites étrangers.

Création d'emplois

Les partis impliqués lors de l’annonce ont aussi indiqué que cette loi permettrait la création de plusieurs emplois dans chaque province.

Après être passé par la Chambre des communes, en février, le projet de loi a reçu l’approbation du Sénat, en juin, avant de recevoir la sanction royale, une semaine plus tard.