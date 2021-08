Maison des aînés: le chantier est lancé à Sainte-Foy

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale estime avoir fait le «rattrapage» nécessaire pour obtenir l’acceptabilité sociale dans le voisinage de la future maison des aînés de Sainte-Foy, sur la route de l’Église, dont la pelletée de terre symbolique a eu lieu jeudi matin.

• À lire aussi: Une majorité d’aînés en CHSLD sont sans air conditionné dans leur chambre

• À lire aussi: Les maisons des aînés sont prises dans la surchauffe

L’installation du chantier a surpris des citoyens en avril, dont certains déploraient l’abattage d’arbres matures. Ceci s’ajoute à la démolition de l’église Saint-Louis-de-France, vendue à moindre coût par la fabrique pour permettre la réalisation de la nouvelle construction.

Photo courtoisie CIUSSS-CN

Celle-ci a disparu du paysage en mai, même si elle était «l’un des meilleurs exemples parmi les églises modernes du diocèse de Québec», selon le répertoire du patrimoine bâti de la Ville de Québec.

Photo courtoisie CIUSSS-CN

«On l’a dit lors des consultations aux citoyennes que oui, au niveau des communications, on avait du rattrapage un petit peu à faire, qui a été fait je pense», a dit Guy Thibodeau, PDG adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale, soulignant entre autres qu’un comité de voisinage sera mis en branle en septembre.

De leur côté, la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, et la députée de Jean-Talon, Joëlle Boutin, ont rappelé que n’eût été du projet de maison pour aînés, le site aurait probablement été vendu à un promoteur et transformé en tour à condos.

Photo courtoisie CIUSSS-CN

63 arbres abattus

Soixante-trois arbres ont été ou seront abattus, dont certains étaient déjà malades. Le CIUSSS s’est engagé à replanter plus de 100 arbres et plus de 700 arbustes, pour reverdir les lieux.

Photo Dominique Lelièvre

La maison des aînés et alternative sera constituée de 8 unités de vie de 12 places chacune. De ces places, 84 seront réservées aux aînés et 12 autres aux adultes ayant des besoins spécifiques.

Les chambres seront en outre munies de douches et de toilettes individuelles et les installations ont été pensées pour faciliter la prévention et le contrôle des infections en cas d’éclosion. Les travaux devraient être terminés d’ici l’été 2022.

Changement de paradigme

L’établissement sera l’une des quatre maisons pour aînés situées sur le territoire de la Capitale-Nationale. Les autres seront situées à Pont-Rouge, Saint-Hilarion et Lebourgneuf. La construction de celle-ci est d'ailleurs déjà amorcée.

«C’est un changement de paradigme que l’on vous propose. Ce changement-là, ce n’est plus le traditionnel centre d’hébergement et de soins de longue durée. On vous propose un projet à l’échelle humaine», a déclaré Mme Blais.

Photo Dominique Lelièvre

À Sainte-Foy, les résidents auront notamment une vue sur les ponts de Québec. «On aurait pu aller sur un boulevard industriel, mais ce n’est pas cela que l’on veut avec nos maisons des aînés et alternatives, on veut qu’elles soient dans la communauté, et c’est ce qui se passe», a ajouté la ministre.

À VOIR AUSSI