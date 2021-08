Pénurie de personnel en santé accentuée avec les vacances en Mauricie

La pénurie de personnel s'est accentuée avec les vacances, à l’hôpital de La Tuque en Mauricie, où des infirmières à bout de ressources restent en poste, surchargées de travail.

«On se rend compte que la population est à risque et c’est ce qui nous préoccupe le plus en ce moment», a confié l’une d’entre elles à TVA Nouvelles, sous le couvert de l’anonymat.

Jeudi, des infirmières d'agences sont venues prêter main-forte. À l'hôpital de La Tuque, les infirmières sont polyvalentes et sont appelées à travailler sur plusieurs départements. Ce qui n'aide pas au recrutement, selon le Syndicat.

Comme les effectifs sont réduits, les infirmières doivent aider sur d'autres unités en cas d'urgence, ce qui fragilise les départements.

«C’est sûr qu’on a des choix à faire. Si on doit aider pour un accouchement, il n’y a plus personne pour s’occuper de surveiller les tracées cardiaques des patients qui nécessitent une surveillance étroite», a confié une autre infirmière.

La fin de semaine dernière, deux départements ont été forcés de fermer en raison du manque de personnel, soit la psychiatrie et les soins intensifs.

Le maire de La Tuque a lui aussi dénoncé la situation et espère que des solutions rapides seront mises en place.

Une rencontre avait lieu en fin de journée jeudi entre le syndicat et le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin d’éviter d'autres bris de services. Le CIUSSS a affirmé qu’il souhaitait assurer les services d'urgence et les soins immédiats au centre hospitalier de La Tuque et que des patients pourraient être transférés vers Shawinigan et Trois-Rivières.