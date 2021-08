Réflexion sur la nature de l’homme

Je lisais les propos de Catherine Marcellin qui disait ne pas comprendre comment il se faisait que les femmes victimes de féminicides ne s’étaient jamais rendu compte que leur conjoint était à la base violent et le devenait de plus en plus au fil des ans. Elle déplorait aussi que les parents de ces couples n’aient pas sonné l’alarme sur ces violences.

Moi je pense que la testostérone dominera toujours sur la retenue chez l’homme. Même si on prône d’élever les garçons à respecter les femmes, c’est une opération inutile. Le Créateur voulait que les générations se succèdent. Il fallait avoir de nombreux descendants pour perpétuer la race. C’est dans l’ordre des choses.

L’homme n’a jamais pu penser à respecter la femme puisqu’elle était considérée comme une quantité négligeable, sans âme, une chose dont on se servait pour assouvir ses instincts. C’était la règle, la tradition, la coutume. Féminicide, violence, viol, inceste, toutes les agressions contre les femmes sont des crimes sans possibilité de prévention. De tels abus sont même commis dans les communautés d’hommes.

Qui fait appel à la prostituée ? Qu’il soit homo ou hétéro, quel homme reste fidèle à ses engagements de couple ? Le mariage ne réussit à contenir que les hommes dont la testostérone est moins active. Telle est mon opinion. Car c’est de la réalité que je vous parle.

Anonyme

Mais on n’est plus à l’âge de pierre que je sache. Au fil des siècles, l’homme a évolué, s’est raffiné, et a appris à se servir de son cerveau pour parvenir à maîtriser ses instincts. Je ne cautionne pas ce que vous dites car je refuse de réduire la gent masculine à ses seuls instincts primaires.