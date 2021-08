Slater Koekkoek reste à la même enseigne

Le défenseur Slater Koekkoek a signé jeudi une nouvelle entente avec les Oilers d’Edmonton, qui lui accorderont en moyenne 925 000 $ annuellement au cours des deux prochaines saisons.

C’est ce qu’a indiqué le réseau Sportsnet.

Devenu joueur autonome sans compensation à la fin juillet après avoir complété un contrat d’un an et de 850 000 $, Koekkoek a choisi de demeurer avec l’organisation albertaine. Il a inscrit un but en 18 matchs chez les Oilers en 2020-2021, tout en conservant un différentiel de -7. L’arrière de 27 ans a ajouté une aide en quatre parties éliminatoires durant la série de premier tour contre les Jets de Winnipeg.

L’ancien des Blackhawks de Chicago et du Lightning de Tampa Bay a totalisé 167 affrontements du calendrier régulier en carrière.