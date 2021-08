Travaux sur le pont Pierre-Laporte : ça se gâte sur l’heure du midi

Si l’heure de pointe du matin s’est considérablement bien déroulée en comparaison avec les derniers jours, le trafic gagne du terrain, depuis le milieu de la matinée, principalement au nord des ponts.

Depuis 6h, la congestion se concentre principalement autour des accès au pont Pierre-Laporte, provenant des axes routiers importants autour des deux échangeurs. En matinée, sur le pont de Québec, c’était plutôt fluide.

Toutefois, sur l’autoroute Henri-IV, les automobilistes devront s’armer de patience puisque le trafic s’allonge jusqu’à la sortie de l’autoroute 40. Sur Duplessis, c’est également congestionné jusqu’au chemin Sainte-Foy.

Sur la Rive-Sud, c’est au ralenti à partir de la Route des Rivières et le trafic est de plus en plus important en approche du pont Pierre-Laporte.

Pour le réseau municipal de Lévis, le secteur entre le pont de Québec et le chemin du Sault, sur Guillaume-Couture est à surveiller, selon les dernières mises à jour du SPVL sur Twitter.