Un été ensoleillé pour Amélie Kretz

Sur les terres et dans l’eau japonaises, Amélie Kretz a obtenu le meilleur résultat canadien aux Jeux olympiques avec le 15e rang de son épreuve sous une chaleur cuisante, un élément météorologique qui sera assurément un facteur lors de la présentation du Triathlon mondial de Montréal, de vendredi à dimanche.

L’athlète de Sainte-Thérèse est revenue au Québec le 1er août et n’a pas eu le temps de souffler vraiment. Elle doit composer avec la quarantaine obligatoire à laquelle doivent se plier les sportifs, en plus de s’entraîner pour les deux prochains weekends forts occupés qu’elle vivra à Montréal et Edmonton, là où se tiendront la semaine suivante les Finales du championnat mondial de triathlon. La température, bien que présente, n’est pas ce qui la ralentira.

«Les courses vont être plus courtes, donc la chaleur va avoir moins d’impact, a assuré Kretz en entretien téléphonique. Aussi, on revient de Tokyo et on s’est vraiment préparés pour la chaleur là-bas. Cette adaptation ne se perd pas tout de suite et je me sens prête pour n’importe quelle condition.»

«C’est sûr qu’il fait chaud, mais pour les athlètes, ils sont habitués de compétitionner dans de différents climats, a soutenu Patrice Brunet, président de Productions Podium et du Triathlon Mondial Groupe Copley. Ce n’est pas inhabituel pour eux, il y en a beaucoup qui arrivent de Tokyo, où il faisait chaud et humide.»

Nouveau format

Non seulement faudra-t-il s’adapter à la chaleur, mais les athlètes présents à Montréal auront aussi droit à un nouveau format pour les compétitions.

Précédemment, l’épreuve combinant la natation, le cyclisme et la course durait environ deux heures. À Montréal, cette année, on aura droit à des épreuves en format sprint, qui durent environ une vingtaine de minutes chacune.

«Montréal est la première occasion où World Triathlon a essayé son nouveau format par élimination, a indiqué Brunet. On va aussi avoir le relais mixte. C’est une série de courses à distance ''super sprint'', avec des qualifications le vendredi et des éliminations le samedi.»

Individuellement, il y aura des ajustements à réaliser. Pour sa part, la Québécoise modère les attentes en mentionnant d’abord qu’il s’agit d’une compétition qui sera nouvelle pour tout le monde et que rien n’est assuré.

«Pour Tokyo, je me suis préparée pour la distance olympique, mais aussi pour la distance de relais, a relativisé Kretz. Je me sens prête et je n’ai pas vraiment changé ma préparation. C’est la stratégie de course qui va changer un peu, surtout samedi, avec trois finales une à la suite de l’autre. La stratégie sera de conserver le plus d’énergie possible. Je sais que je suis dans une bonne forme et je vais essayer d’utiliser la foule locale à mon avantage. Je veux essayer de me rendre dans les 10 dernières en finale.»

Les grands gagnants

D’après tous les gens concernés, les spectateurs seront assurément gagnants au bout du compte.

«Je trouve intéressant de voir l’évolution du sport du triathlon qui, il n’y a pas si longtemps, était un sport assez plate à regarder, du point de vue du spectateur, a mentionné Brunet. Ici, avec un format de quart de finale, demi-finale et finale, ça donne une nouvelle dimension excitante au sport.»

D’ailleurs, peu importe le format ou même la compétition, Kretz affirme qu’il y a toujours un élément à garder en tête et le cliché n’en cache pas la véracité.

«Ce n’est pas fini jusqu’à ce que tu traverses la ligne d’arrivée, a-t-elle déclaré. Même si j’ai eu une mauvaise nage, je me suis battue jusqu’à la fin [à Tokyo] et j’ai quand même réussi à me hisser dans le top 15.»

L’épreuve du triathlon aura lieu au Grand Quai du Port de Montréal. L’épreuve de vélo suivra avec une boucle d’environ 3,3 kilomètres sur la rue McGill. La course à pied se déroulera sur la même rue sous les yeux du public.

