Violence liée aux armes à feu: Coderre revient à la charge

Le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre a de nouveau martelé, jeudi, que la ville n’était pas sécuritaire, après que deux autres événements impliquant des armes à furent survenus dans la métropole, cette semaine.

«Montréal n’est pas sécuritaire. Les gens ont peur. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a rien à faire et que c’est la fin de tout», a lancé M. Coderre lors d’un point de presse.

«J’ai l’impression qu’on est sous tutelle et qu’on doit toujours se faire prendre la main. On a besoin d’effectifs. On a besoin de budget. On a besoin de meilleures formations. On a besoin d’un agenda de surveillance et de vigilance», a-t-il ajouté.

Les déclarations de l’aspirant à la mairie de Montréal ne sont pas passées inaperçues du côté de l’actuelle mairesse de la ville. Valérie Plante accuse Denis Coderre d’alimenter la peur au sein de la population.

«Je pense que le candidat Coderre doit cesser de faire peur aux gens. Le chef de police [Sylvain Caron], moi-même et la vice-première ministre [Geneviève Guilbault], on est d’accord pour dire que Montréal est sécuritaire. Mais, bien sûr, les événements actuels sont problématiques et on s’y attaque. Il faut trouver des solutions», a mentionné Mme Plante.