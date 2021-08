TURGEON, Louise Langlois



Au C H U de Québec - Hôpital St-François d'Assise, le 3 août 2021, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée, madame Louise Langlois, épouse de feu monsieur Jean-Louis Turgeon, fille de feu madame Ida Morin et de feu monsieur Lionel Langlois. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Jacques (Cathy Vass), sa fille Hélène (Raymond Delisle) ses petits-enfants Nicole, Andréa (Wayne Goetz), Christine, Michel (Mireille Paquet), Christian (Pamela Villeneuve)ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son frère Guy (feu Monique Bourdon), son beau-frère Guy Turgeon (Yolande Ducharme) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec