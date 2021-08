Basilique Notre-Dame : la magie d’«AURA» envoûte encore

Le spectacle multimédia immersif «AURA», conçu par Moment Factory, reprend l’affiche à la basilique Notre-Dame après la pause pandémique, dans une version renouvelée et repensée. Et la magie est toujours au rendez-vous!

Mesures sanitaires obligent, seulement 250 spectateurs – au lieu des 690 habituels –, réparties dans un banc sur deux, peuvent pour l’instant assister aux représentations d’«AURA».

On a également écarté la portion déambulation à travers l’église qui faisait partie de la première vie d’«AURA», laquelle invitait le public à s’arrêter à sept stations thématiques (orgue, confessionnaux, tableaux, etc). Le concept tient maintenant dans la seule prestation de son et lumière, laquelle dure environ 25 minutes.

Photo Courtoisie, Production / Moment Factory

Univers

Dans sa formule rafraîchie, «AURA» s’enrichit de trois tableaux en images et en musique, mettant notamment en valeur les 7000 tuyaux de l’orgue Casavant (qui joue en direct). La trame sonore revampée est une composition de TROUBLEMAKERS, interprétée par 30 musiciens et 20 choristes.

Avec ses projections grandioses, en éclairant chaque recoin de l’architecture néo-gothique de la majestueuse basilique Notre-Dame de mille effets et mille couleurs, Moment Factory nous fait découvrir des aspects jusque-là jamais remarqués de l’immense chapelle.

Dressé sous une illusion de pluie lumineuse au début, l’autel prend ensuite des allures de château de Disney ou de forêt enchantée. La musique se coordonne aux éclairages pendant que des faisceaux étincelants traversent les colonnes de la basilique, afin que toutes moulures et attraits silencieux de l’endroit prennent vie dans un concert de couleurs, de textures, de rythmes.

On passe d’une impression de tempête de feuilles à celle d’un film d’épouvante, d’une pluie battante dans l’orage, d’une balade dans les nuages, d’un feu d’artifice, d’une fresque multicolore, de peintures qui prennent vie. Le tout, dans une technologie bien cachée et mystérieuse!

Photo Courtoisie, Production / Moment Factory

Inspirations

Il n’y a pas vraiment d’histoire à cerner dans «AURA». On se laisse simplement emporter dans ce tourbillon d’univers et d’émotions, avec un émerveillement pareil à celui d’un enfant. Il faut prendre l’attraction pour ce qu’elle est, un spectacle son et lumière de très grande qualité, voué à célébrer le patrimoine de la basilique, et qui n’a pas nécessairement de connotation religieuse malgré le toit qui l’abrite.

«Ce n’est pas une histoire dans le sens historique du terme. Les équipes créatives se sont inspirées d’événements marquants de l’histoire de la basilique – ses obstacles, l’incendie –, mais ce sont davantage des interprétations et des inspirations créatives. On est dans une création artistique, qui met en valeur des lieux déjà spectaculaires et un canevas immense», explique à l’Agence QMI Marie-Pier Veilleux, directrice affaires publiques et relations internationales chez Moment Factory.

Photo Courtoisie, Production / Moment Factory

Succès

«AURA» a vu le jour pour la première fois en 2017, à l’occasion du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal avait approché Moment Factory aussi tôt qu’en 2015 pour lancer une expérience permanente à la basilique et offrir une perspective nouvelle à ses visiteurs.

Entre 2017 et 2020, jusqu’à la pandémie, la production avait été vue plus de 1300 fois, devant plus de 650 000 curieux, en provenance de 137 pays, souvent à guichet fermé.

«C’est absolument pour tout le monde, un public de tout âge, précise Marie-Pier Veilleux. Beaucoup de jeunes ont assisté à l’expérience, même si on croit les milléniaux moins enclins à visiter les églises.»

Le spectacle «AURA» est présenté le vendredi, à 18 h et 20 h, et le samedi, à 19 h et 21 h, à la basilique Notre-Dame, au moins jusqu’au 25 septembre. On consulte le site aurabasiliquemontreal.com pour plus d’informations.