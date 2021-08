Camirand s'élancera en tête à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Marc-Antoine Camirand pourra se vanter d’avoir remporté vendredi la toute première course de l’histoire du Défi Urbain Chevrolet, disputée dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières.

Le vétéran pilote de Saint-Léonard-d’Aston s’est imposé à l’occasion d’une épreuve qualificative de trois tours qui a servi à déterminer la position des dix premiers pilotes sur la grille de départ de la finale, qui aura lieu samedi en début de soirée.

Maxime Plante, Andrew Ranger, Steve Bernier, François Bernier, Ron Fellows, David Hébert, Yan Bussière, François Bellemare et Sébastien Gougeon ont suivi dans l’ordre au fil d'arrivée.

Réglages fructueux

« J’étais un peu perdu sur la piste lors de mes premiers tours de roue, a raconté Camirand, mais, après quelques réglages, le comportement de ma voiture s’est amélioré.

« Je me suis bien amusé, a-t-il poursuivi. Honnêtement, pendant cette course de trois tours, je n'ai pas senti la menace derrière moi. Ces voitures n’ont pas rétroviseurs, alors on ne voit rien de ce qui se passe autour de nous.

« C’est une drôle de sensation, à laquelle je ne suis pas habitué. En fait, je me suis fié à l’écran géant à quelques reprises pour surveiller mes plus sérieux poursuivants.

« Je suis confiant, mais j’ai des préoccupations pour le pneu avant gauche qui va souffrir pendant 25 tours. Je m’attends à ce qu’il chauffe énormément, de prétendre Camirand. Il va falloir le ménager. Mais j’imagine que ce sera le cas pour tout le monde. »

Casse-moteur pour Lessard

Photo Pierre-Paul Poulin

Le plus rapide parmi les 27 participants aux essais libres en matinée, Raphaël Lessard a joué de malchance quand, en séance de qualifications, il a été victime d’une casse-moteur. Son équipe s’affairait en soirée à lui installer un moteur tout neuf pour disputer samedi la finale de 25 tours.

« C’est dommage, a déclaré le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, car tout fonctionnait à merveille avant le bris de moteur. Je pense même que j’aurais pu rouler encore plus vite. »

À part les dix premiers sur la grille de départ dont le sort est connu, les 17 autres pilotes du plateau vont s’affronter lors d’une course de repêchage samedi avant la finale pour déterminer les positions 11 à 27 sur la grille de départ.