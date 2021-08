Passeport vaccinal: hausse marquée du nombre de premières doses à Québec

Même si le nombre de nouveaux cas d’infection à la COVID-19 continue de remonter chaque jour à Québec, le nombre de personnes vaccinées grimpe aussi à un rythme plus rapide. Surtout depuis l’annonce du passeport vaccinal.

« On constate une hausse marquée dans l’administration de la première dose », confirme Mélanie Otis, coordonnatrice des relations médias au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Alors qu’habituellement 10 % des doses administrées dans une journée sont des premières doses, cette proportion a grimpé à près de 20 % jeudi, illustre-t-elle. Le nombre exact n’a pas été précisé.

Tout un effort de la population de la #capitaleNationale. Bravo !!!

Et il faut continuer d'aller chercher la 2e dose le plus rapidement possible . @sante_qc https://t.co/pxf6VVNDv8 — Christian Dubé (@cdube_sante) August 13, 2021

Cette hausse s’observe pour la prise de rendez-vous, pour le sans-rendez-vous et pour la vaccination mobile, selon Mme Otis. « Par exemple, mercredi dans le Vaccin-O-Bus, nous avons administré 21 premières doses sur un total de 56 doses. C’est une très grande proportion en comparaison à ce qu’on fait habituellement. »

Avec l’annonce du passeport vaccinal, en début de semaine, plusieurs personnes ont aussi décidé de devancer leur seconde dose, selon le CIUSSS. Le retour de vacances d’une partie de la population, l’approche de la rentrée et l’augmentation des cas de COVID-19 sont aussi des facteurs qui entrent en ligne de compte, explique-t-on.

La hausse se poursuit

Après avoir diminué en juin et stagné en juillet, le nombre de cas grimpe depuis le début du mois dans la région. Plus d’une centaine de cas supplémentaires ont été confirmés dans les sept derniers jours, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec.

Alors qu’une poignée de cas s’ajoutaient à peu près quotidiennement le mois dernier, les hausses sont maintenant plus prononcées depuis deux semaines, c’est-à-dire de l’ordre d’une dizaine ou d’une vingtaine de cas additionnels chaque jour. Vendredi, on comptait 21 cas supplémentaires dans la région.

« La hausse du nombre de cas se fait sentir partout au Québec, et la région de la Capitale-Nationale ne fait pas exception », a fait remarquer Mélanie Otis.

À l’échelle du Québec, on recensait 426 cas supplémentaires vendredi et plus de 2000 cas additionnels en une semaine.

Plus de gens vaccinés

« Le virus circule toujours, et le variant Delta est plus contagieux. Bien que la campagne de vaccination se déroule rondement dans la région de la Capitale-Nationale, la bataille n’est pas encore gagnée », souligne Mme Otis.

Actuellement, 78,8 % de la population de la Capitale-Nationale a reçu une première dose de vaccin, soit plus que la moyenne provinciale de 74,5 %. Et 70 % de la population de la Capitale-Nationale a reçu deux doses, comparativement à 64,4 % de la population totale du Québec.

Pour certains groupes d’âge, soit les 12-39 ans, la cible gouvernementale de 75 % de personnes adéquatement vaccinées n’est pas encore atteinte. Par exemple, 58 % des 18-24 ans ont reçu deux doses.

