Cinq rouges d'été

Difficile de rater l’été avec le temps chaud qui s’est installé sur le Québec depuis les derniers jours.

Afin d’en profiter dans votre verre, voici cinq vins rouges relativement légers à ouvrir. Afin de bien en profiter, il est primordial de les servir plus frais qu’à l’habitude. En effet, sachant qu’une fois dans votre verre, la température du vin grimpe d’environ un degré Celsius par minute, vous risquez de vous retrouver avec un vin trop chaud, ce qui tue les arômes et altère la structure du vin en bouche. En outre, laissez votre bouteille au frigo au moins 30-40 minutes avant le service et n’ayez pas peur de la plonger dans un seau à glaçons. Attention, trop froid, ce n’est pas mieux. Idéalement, visez entre 13 °C et 14 °C.

Buvez moins. Buvez mieux.

Moulin de Gassac, Pinot Noir 2019, Pays D’Oc

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$

Fondateur du Mas de Daumas Gassac, Aimé Guibert a été un pionnier de la renaissance des vins de qualité dans le Languedoc dans les années 1970. Malgré sa disparition, le domaine continue de proposer des vins d’une excellente qualité, j’en veux pour preuve le splendide Mas de Daumas Gassac 2019 dégusté plus tôt cet été (83,75 $ - Code SAQ 14683130 - **** $$$$$). Le pinot noir de la maison est évidemment plus abordable, mais tout aussi recommandable. Fruits rouges, touche de torréfaction au nez. C’est souple, juteux et nuancé en bouche. Bien malin celui qui trouvera que ça ne vient pas de Bourgogne.

France 13 % | Vin rouge | 18,80 $ | 1,8 g/L

Code SAQ : 14060670

Tiago Teles, Gilda 2019, Bairrada

Photo courtoisie, SAQ

★★★1⁄2 | $$1⁄2

Du Portugal, c’est l’un de mes rouges préférés, année après année. Un assemblage de castelão, de tinta barroca et d’alfrocheiro provenant de sols calcaires et qui profitent de la proximité de l’Atlantique, ce qui permet d’avoir un climat plus tempéré. On travaille de manière peu interventionniste avec l’idée de rentrer au chai les meilleurs raisins qui soient. Un peu de réduction en ouverture, mais un passage en carafe suffit à laisser échapper les parfums de prune, de figue et d’épices. C’est rond, ample, avec des tanins lisses et un côté aérien qui apporte une grande buvabilité au vin.

Portugal 12,5 % | Vin rouge | 26,35 $ | 1,2 g/L

Code SAQ : 13629001

Schroeder, Alpataco Pinot Noir 2019, Patagonia

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $1⁄2

La famille Schroeder est l’une des pionnières de la viticulture en Patagonie. Installé à San Patricio del Chanar, le domaine produit de très jolis vins à bon prix. C’est le cas de ce pinot noir qui ne manque pas de charme avec ses tonalités de cerise, de cassis, de cacao et d’épices douces. Matière joufflue en bouche avec des tanins soyeux et ce qu’il faut d’acidité pour garder l’ensemble tout en fraîcheur. Impeccable.

Argentine 13,5 % | Vin rouge | 16,95 $ | 3,9 g/L

Code SAQ : 14714493

Jérôme Quiot, Ventoux 2018

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$

Disparu subitement en 2018, Jérôme Quiot était un visionnaire, passionné et... un amoureux du Québec. Les vins qui portent son nom sont habituellement à acheter les yeux fermés. C’est le cas de ce très bon assemblage de carignan, grenache, cinsault et syrah provenant des coteaux du mont Ventoux. Un vin typiquement sudiste avec ses arômes de laurier, d’eucalyptus et de fruits noirs. La bouche est charnue tout en affichant de la tenue et de la fraîcheur.

France 13,5 % | Vin rouge | 17,95 $ | 2,9 g/L

Code SAQ : 10259788

Domaine Michel Juillot, Mercurey 2018

Photo courtoisie, SAQ

Un autre domaine qui travaille la terre avec beaucoup de respect et qui vinifie avec beaucoup de doigté des cuvées que l’on boit à grande lampée. Un mercurey bien typé avec des notes de fruits noirs, d’épices et une touche ferrugineuse que l’on pourrait qualifier de « minéralité ». Un pinot à la matière généreuse et doté d’une élégante structure tannique. Bonne longueur et ce qu’il faut de complexité pour justifier son prix.

France 13 % | Vin rouge | 38,25 $ | 1,7 g/L

Code SAQ : 573402

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com