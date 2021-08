Déploiement record de 140 pompiers de la SOPFEU en C.-B.

Un nouveau contingent de 140 pompiers de la SOPFEU, en plus de personnel de soutien, s’envolera à son tour vers la Colombie-Britannique pour aider leurs confrères qui peinent toujours à maitriser les feux de forêt qui dévastent la province.

En tout, 153 personnes mettront le cap sur l’Ouest dès le 15 août pour une mission de deux semaines. Parmi elles, on retrouve 60 pompiers forestiers, 80 pompiers auxiliaires et des représentants, des gestionnaires et des superviseurs.

Ce nouveau déploiement massif d’effectifs dans une autre province représente un record pour la SOPFEU, qui n’avait jamais envoyé autant d’effectifs ailleurs d’un seul coup.

«[Le déploiement] s’additionne à cinq autres missions hors Québec organisées depuis le début de la saison des feux de forêt. Au total, 400 ressources ont été prêtées à la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et l’Ontario. À cela, il faut ajouter les nombreux prêts d’avions-citernes et équipages du Service aérien gouvernemental, de même que les prêts de divers équipements servant à combattre les incendies de forêt», a souligné la SOPFEU par communiqué, vendredi.

Actuellement, 40 pompiers forestiers et quelques membres du personnel de soutien sont déployés au Manitoba, mais ceux-ci doivent rentrer au Québec samedi. Les autres missions d’entraide sont terminées.

Selon les dernières données disponibles, quelque 268 feux de forêt étaient toujours actifs en Colombie-Britannique vendredi, tandis que 6237 propriétés étaient toujours sous le coup d’un ordre d’évacuation.

À ce jour, plus de 660 000 hectares ont été ravagés par les flammes dans la province, une superficie qui équivaut à environ 13,75 fois celle de l’île de Montréal.