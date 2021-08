Des personnes âgées appauvries par la PCU

Ayant réclamé la Prestation canadienne d’urgence après avoir perdu leur boulot, des aînés vulnérables financièrement se voient, aujourd’hui, privés de leur chèque du Supplément de revenu garanti (SRG).

C’est notamment le cas du Montréalais Arieh Perecowicz, qui a déposé, mercredi, une demande d’action collective contre le gouvernement fédéral. Elle est dirigée par Joey Zukran du cabinet LPC Avocat.

M. Perecowicz, qui était chauffeur de taxi avant mars 2020, n’a maintenant plus accès, et ce, jusqu’au moins en juin 2022, aux prestations mensuelles du SRG, qui vise à aider les personnes âgées à plus faible revenu.

C’est en raison de son salaire gagné, notamment grâce à la Prestation canadienne d’urgence, qu’il se retrouve dans cette situation.

Le fédéral pas assez clair

Ce n’est qu’en juillet dernier que M. Perecowicz a appris qu’il n’aurait toutefois plus accès à ce soutien financier, dont la prestation maximale est de 936 $ par mois. L’homme de 77 ans estime que le gouvernement n’a pas été assez clair sur les impacts lors de la mise en place de ses programmes d’aide.

M. Perecowicz doit maintenant ajuster son budget. Il reçoit encore sa pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). « Stressé » et « anxieux », il s’inquiète toutefois pour ses finances et estime avoir été « pénalisé de façon arbitraire ».

Dans la demande d’action collective, on reproche au gouvernement une « double gestion » de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui est devenue ensuite la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE).

En fait, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada ont été les responsables de ce programme d’aide d’urgence de 2000 $ par mois.

Me Zukran allègue, à partir des dires de la députée conservatrice Rosemarie Falk, que les gens ayant profité de la PCU via le programme de l’assurance-emploi de Service Canada ont pu exclure le montant reçu de leur déclaration de revenus. Ce qui n’aurait toutefois pas été le cas pour les demandeurs auprès de l’ARC, comme les travailleurs autonomes.

Le cabinet de la ministre fédérale des Aînés, Deb Schulte, a répondu à Radio-Canada que tous les dossiers avaient été traités de façon équitable.