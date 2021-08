Des places en l’honneur d’Andrée Lachapelle et Monique Mercure

La Ville de Montréal a annoncé vendredi qu’elle prévoyait nommer des parcs en l’honneur des comédiennes Andrée Lachapelle et Monique Mercure, toutes deux décédées au cours des dernières années.

Le toponyme «parc Irma-LeVasseur», a quant à lui été confirmé par la Ville, dans le cadre de l’agrandissement de la place publique située dans l’arrondissement d’Outremont. Irma LeVasseur fut la première femme francophone à exercer la médecine au Québec, après avoir obtenu son diplôme aux États-Unis en 1900.

Photo d'archives

«En honorant ces trois femmes, nous mettons en lumière leur parcours exceptionnel et nous célébrons, plus largement, le talent et l'apport inestimable des Montréalaises à l'histoire et à la culture de notre ville», a souligné par voie de communiqué la responsable de la démocratie et transparence, des communications et de l’expérience citoyenne et du patrimoine au comité exécutif, Émilie Thuillier.

La place Andrée-Lachapelle serait située sur l’avenue Fairmount Est entre les deux parties de la rue Saint-Dominique, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Mme Lachapelle, qui est décédée en novembre 2019, a grandi dans ce quartier.

Très impliquée auprès d’organismes sociaux et humanitaires, la célèbre comédienne a été nommée officière de l’Ordre du Canada et chevalière de l’Ordre du Québec.

Monique Mercure, dont l’espace public serait aménagé dans Outremont, «dans l'emprise de l'avenue Champagneur, au sud de l'avenue Bernard», a connu une carrière de 60 ans dans le milieu des arts et spectacles. Elle aussi nommée à l’Ordre du Québec, en tant que grande officière, Mme Mercure s’est éteinte en mai 2020.

Les deux nouveaux toponymes seront recommandés à la prochaine séance du conseil municipal. Les arrondissements concernés appuieront également ces propositions.