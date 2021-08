Direction la demi-finale pour Stefanos Tsitsipas

Le Grec Stefanos Tsitsipas a accédé sans trop de difficultés au carré d’as de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, vendredi, en disposant du Norvégien Casper Ruud en deux manches de 6-1 et 6-4 en quart de finale.

• À lire aussi - Tennis: cinq championnes inattendues à Montréal

Ainsi, le troisième joueur mondial a mis fin à la séquence de 13 victoires de son rival scandinave, classé au 12e rang de l’ATP. Trois bris en sept tentatives ont réglé le cas de Ruud, qui a empoché seulement 40 % des points joués.

«Dès le début du match, mes intentions étaient très claires. Mon instinct me disait de jouer de façon agressive et d’envoyer mes balles en fond de terrain», a analysé Tsitsipas, quelques instants après sa performance.

«J’ai dicté les échanges et j’étais en contrôle, a ajouté celui qui a célébré son 23e anniversaire de naissance, jeudi. Je suis super heureux d’être rendu où je suis. Je me suis même surpris avec la façon dont je jouais dans ce duel. Je suis fier de moi.»

Après un premier set à sens unique, le vainqueur a trimé dur au second. Toutefois, il a réussi un bris à l’avant-dernier jeu grâce à un coup droit près de la ligne pour faire 5-4. La troisième tête de série du tournoi a plus tard confirmé son triomphe à l’aide d’un as, son huitième de la journée.

En demi-finale, samedi, Tsitsipas affrontera l’Espagnol Roberto Bautista Agut (17e joueur mondial) ou l’Américain Reilly Opelka (32e).

À VOIR AUSSI....