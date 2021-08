Encouragez les cyclistes

La Fondation IUCPQ tient à souligner le don exceptionnel de M. Denis Cantin, patient de la clinique d'insuffisance cardiaque de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ayant de sérieux problèmes cardiaques, M. Cantin n’avait pas un bon pronostic.

Grâce à l’expertise de l’Institut, il a reçu une deuxième vie en ayant recours à un traitement expérimental.

Ce traitement, il le reçoit depuis trois ans, deux fois par semaine. Ces moments à la clinique de médecine de jour ont été marqués par une amitié et une complicité avec l’ensemble du personnel.

C’est avec tristesse que M. Cantin quitte cette unité dévouée et passionnée en raison de son déménagement à Montréal. Avant de partir, M. Cantin souhaitait souligner leur travail exceptionnel par un geste de reconnaissance. Il a donc décidé de faire un don de 25 000$ au fonds dédié en insuffisance cardiaque afin que d’autres, comme lui, puissent bénéficier d’une deuxième vie et espère que son geste en inspirera d’autres.

Son don, il l'a offert à l'équipe de son cardiologue, Dr Mario Sénéchal, afin de les encourager lors du Cyclo-Défi IUCPQ qui aura lieu le 12 septembre prochain. Faites comme M. Cantin et encouragez les participants à atteindre leur objectif! Visitez le cyclodefi-iucpq.com pour faire votre don.

12e édition

Le Cyclo- Défi IUCPQ, présenté par la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ), sous la présidence d'honneur de M. Robert Poëti, président et chef de la direction de la CCAQ, rassemble des cyclistes de tous les niveaux qui roulent pour le plaisir et pour la cause. Ce sont entre autres des patients, médecins et membres du personnel de l’Institut qui soutiennent ainsi un centre hospitalier unique au Canada et un chef de file mondial dans les domaines de la cardiologie, de la pneumologie et de la lutte à l’obésité.