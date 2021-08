Épidémie de tordeuse du bourgeon: un «prétexte» pour couper des arbres dans Péribonka

Près de 60 % des arbres visés par les coupes forestières du gouvernement dans le projet d’aire protégée de Péribonka sont maintenant jugés irrécupérables en raison de l’épidémie de tordeuse du bourgeon de l’épinette. Il presse le pas pour y autoriser l’abattage, alors que les environnementalistes parlent plutôt d’un prétexte.

« Un taux de mortalité plus important qu’évalué au départ est constaté sur le terrain. Certaines parties de la forêt sont maintenant irrécupérables (60 % de la récolte prévue) et l’épidémie affecte particulièrement la récolte de sapins », a indiqué Michel Vincent, le directeur des communications du ministre de la Forêt, Pierre Dufour.

Alain Branchaud, biologiste et directeur de la SNAP-Québec, n’admet pas cet argument pour un projet d’aire protégée.

« Ce type de phénomènes naturels est important pour le maintien de la biodiversité et les forêts affectées bénéficieront éventuellement à plusieurs espèces », déplore-t-il.

Et ce sont surtout les sapins qui sont touchés par la tordeuse, et ils ne constituent que 30 % de la forêt qui doit être abattue. L’épinette noire (20 %) y résiste généralement bien et les feuillus (30 %) ne sont pas atteints par l’insecte.

« Ce qui est un peu particulier, c’est que c’est une forêt mixte qui résiste bien à la tordeuse », déplore Louis Bélanger, professeur retraité à l’Université Laval et spécialiste en aménagement forestier.

Pour M. Bélanger, qui œuvre maintenant chez Nature Québec, la tordeuse est « une justification pour couper dans un projet d’aire protégée ».

Le MFFP défend son choix

De son côté, le MFFP défend son choix avec plusieurs arguments :

S’il renonce à ces arbres, il devra couper une forêt saine ailleurs ;

Une forêt coupée se rétablit plus vite qu’une forêt dont les arbres meurent en raison de la tordeuse ;

La récolte forestière prévue n’altérera pas le potentiel de conservation du projet d’aire protégée ni son intégrité écologique ;

La vue de la rivière ne sera pas affectée de façon importante par les coupes.

« Faits alternatifs »

Ces affirmations sont battues en brèche par Louis Bélanger, qui les qualifie de « faits alternatifs ».

Le Saguenay est touché dans son ensemble par la tordeuse, et le ministère pourrait récolter ailleurs, dit-il. Puis les arbres qui vont survivre à l’épidémie vont prendre de l’expansion et vont rapidement faire oublier ceux qui sont morts.

« Une coupe à blanc, ça a plus d’impact visuel que l’impact de la tordeuse », dit-il. Et cette forêt remplie d’arbres morts a une valeur écologique : elle devient prisée par des oiseaux, ou des mammifères comme la martre.

L’expert souligne que le ministère envisage de replanter de l’épinette noire après les coupes, et donc de transformer une forêt naturelle en forêt aménagée, ce qui vient affecter l’équilibre écologique.

« On va artificialiser le milieu, et ensuite on va dire qu’on a investi de l’argent pour replanter et qu’on veut le récolter dans quelques décennies », déplore-t-il.

