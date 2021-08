Qu’ont en commun Jules César, Jimi Hendrix, Bill Gates, Paul McCartney, Joe Cocker, Lady Gaga, Barack Obama, Joanne Boivin (!!) et Ernö Rubik, l’inventeur du cube ? Ils sont tous gauchers. Composant environ 12 % de la population, les gauchers ont fait et font toujours l’objet de nombreuses idées préconçues. Longtemps considérés comme anormaux, les écoliers gauchers étaient sévèrement incités à utiliser leur main droite. Aujourd’hui, les mentalités ont évolué et être gaucher serait même un avantage dans certains domaines comme le sport (Messi, Nadal, Maradona, Federer, Navratilova, MicKelson). Bonne journée internationale des gauchers.

Des bulles... de golf !

Photo courtoisie

Le trou numéro 5, du club de golf La Tempête (Lévis), a fait un autre heureux en lui permettant s’inscrire le chiffre un (1) sur une carte de pointage. Cette fois c’est Jacques Bernier qui a réussi l’exploit avec son fer 7 sur une distance de 148 verges le 3 août dernier. Jacques (au centre de la photo) était accompagné de Marc Laflamme (à gauche) et de Frédéric Lessard (à droite) qui ont savouré quelques bulles afin de célébrer, après coup, ce trou d’un coup.

Bienvenue à bord

Photo courtoisie

C’est fait. Après quelques semaines de formation au Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC), François Beaulé (photo) fait maintenant officiellement partie de la grande famille du Réseau de Transport de la Capitale (RTC) à titre de chauffeur. Après une longue carrière dans les médias (radio-télé) et dans le monde des commandites (Ameublements Tanguay, Entrepôt du hockey), François est emballé par ce nouveau défi qui s’offre à lui. Qui sait, vous pourrez peut-être être accueilli par le sympathique Frank (pour les intimes) à bord d’un des nombreux parcours du RTC un de ces 4 et peut-être aussi l’entendre dire le célèbre classique « Avancez en arrière ». Ne cherchez pas François cependant aujourd’hui et pour le week-end, puisqu’il sera de retour derrière le micro du Grand Prix de Trois-Rivières afin de décrire les séries CTCC et de la Coupe Nissan Sentra.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 13 août 1941. Création du Service féminin de l’Armée canadienne (Canadian Women’s Army Corps ou CWAC) qui vise à combler les besoins de main-d’œuvre de l’armée. Les femmes sont recrutées pour faire des tâches auxiliaires et administratives effectuées auparavant par les soldats dans le but de libérer les hommes pour les combats. La diminution des réserves de main-d’œuvre masculine après deux années de défaites des Alliés a contribué à changer les mentalités.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alain Crête (photo), commentateur sportif à RDS, 63 ans... Jérôme Couture, finaliste de l’édition 2013 de l’émission La Voix, 37 ans... Claude Lussier, président de Plan de match communication et maniaque de golf, 66 ans... Patrick Carpentier, pilote automobile québécois, 50 ans... Shayne Corson, avec le Canadien de 1986 à 1992 et de 1996 à 2000, 55 ans... Bobby Clarke de l’organisation des Flyers de Philadelphie, 72 ans... Michel Jasmin, ex-animateur de télévision, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 août 2020 : Michel Dumont (photo), 79 ans, comédien et homme de théâtre, directeur artistique chez Duceppe... 2019 : Gilles Lapointe, 73 ans, retraité de la brasserie O’Keefe à Québec... 2018. Jim « The Anvil » Neidhart, 63 ans, ancien lutteur de la WWE (The Hart Foundation)... 2016 : Kenny Baker, 81 ans, acteur britannique célèbre pour avoir incarné le petit robot R2-D2 dans le film La guerre des étoiles... 2015 : Robert (Bob) Fillion, 95 ans, doyen des Anciens Canadiens, natif de Thetford Mines... 2014 : James J. Schiro, 68 ans, homme d’affaires américain... 2013 : Tompall Glaser, 79 ans, chanteur américain de country... 2011 : Khadija Badouri, 66 ans, la mère de l’humoriste Rachid Badouri... 2009 : Mgr Gilles Ouellet, 87 ans, archevêque émérite de Rimouski depuis 1992... 2007 : France Fortin, 75 ans, éditorialiste à Télé-4 à la fin des années 1960... 2007 : Pierre Gaudreau, 62 ans, avocat de Québec... 2003 : Pierre Touzin, 61 ans, directeur général d’Opération Enfant Soleil... 1992 : Louise Arcand, 48 ans, lectrice du Téléjournal à Radio-Canada.