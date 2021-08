La multinationale Sebia s’installe au Québec

La compagnie française Sebia, spécialisée dans les diagnostics in vitro en oncologie et en génétique, va s’implanter au Québec, et plus précisément à Montréal, afin d’accroître sa présence au Canada.

«La pandémie de COVID-19 a démontré l’ampleur des besoins des laboratoires médicaux en matière d’automatisation et d’optimisation des coûts, et ce, à travers le monde. Les professionnels de la santé doivent pouvoir compter sur des technologies efficaces qui leur permettent d’obtenir des informations précises dans des délais rapides afin d’améliorer la qualité des soins aux patients», a expliqué Marie-Thérèse Melki, directrice générale de Sebia Canada, dans un communiqué.

«Pour nous, le dynamisme de l’écosystème des technologies en santé et des sciences de la vie au Québec en fait un environnement de choix pour poursuivre notre expansion au Canada», a-t-elle ajouté.

L’entreprise basée à Lisses, en France, compte améliorer la performance et la productivité des laboratoires médicaux grâce à une équipe composée de vingt employés.

Sebia travaille sur de nombreuses activités de développement et souhaite, entre autres, lancer sur le marché canadien de nouveaux produits pour le myélome multiple et le dépistage néonatal. L’entreprise souhaite également proposer de nouvelles technologies et services en auto-immunité et en maladies infectieuses.

Soutien de la Caisse de dépôt

Pour favoriser l’expansion de ses opérations au Québec et dans l’ensemble du Canada, Sebia peut notamment compter sur le soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) qui a acquis une participation minoritaire importante en 2017 dans la société.

«Nous sommes ravis que notre société en portefeuille décide de s’implanter au Québec afin de desservir l’ensemble du marché canadien», a déclaré Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ.

«Nous allons continuer à appuyer la société, un leader de son industrie, dans la réalisation de son expansion, ici et à l’international, en offrant notre expertise stratégique et opérationnelle», a-t-il assuré.