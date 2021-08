Le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre

Le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a indiqué vendredi l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA).

• À lire aussi - Limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, mission impossible?

• À lire aussi - Urgence climatique: révolutionner la politique, c’est la seule solution

« Ici, la première place est la pire », a déclaré dans un communiqué le chef de NOAA, Rick Spinrad. « Le mois de juillet est généralement le mois le plus chaud de l’année, mais juillet 2021 s’est surpassé, devenant le mois de juillet et le mois tout court le plus chaud jamais enregistré. »

Plus de détails suivront...

À VOIR AUSSI...