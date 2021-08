Les bolides en piste au Grand Prix de Trois-Rivières

Après une pause forcée l'an dernier, les bolides sont de retour en piste pour le second volet de la 51e édition du Grand Prix de Trois-Rivières.

• À lire aussi: «Je me sens comme à la maison» -Ron Fellows

• À lire aussi: GP3R: Des amateurs boudent l’événement

Il n'y avait toutefois pas foule autour du circuit quoique les vendredis ne constituent généralement pas la journée la plus achalandée. Des amateurs impatients de retrouver leur Grand Prix ont tout de même accepté de se plier aux mesures sanitaires, dont le port du masque en tout temps, malgré la chaleur suffocante.

«J'ai trouvé ça difficile», a lancé à TVA Nouvelles un fidèle amateur de cet évènement depuis 35 ans, qui déplore d'en avoir été privé l'an dernier.

«Les courses, les activités nous manquent», a renchéri un autre qui était arrivé bien avant l'ouverture du site pour s'assurer d'un bon emplacement dans les espaces d'accueil restreints.

L'organisation a dû repenser l'ensemble des aménagements du circuit pour l'adapter aux contraintes imposées par les autorités de la santé. Des réajustements ont donc été nécessaires tout au long de la journée.

«C'est certain que le fait d'avoir subdivisé notre circuit en plusieurs sites, ça crée de gros maux de tête», a reconnu Dominic Fugère, directeur du Grand Prix.

C'est à nouveau la course NASCAR qui captera l'attention. À la dernière présentation de l'évènement, c'est le pilote trifluvien Louis-Philippe Dumoulin qui l'avait emporté.

«C'est sûr que d'habitude on arrive au Grand Prix de Trois-Rivières en milieu de championnat. Là, c'est différent cette année. On arrive alors que c'est la troisième course seulement du calendrier. Donc il faut s'ajuster à tout ça pour bien performer et c'est sûr qu'on veut gagner dimanche», a confié le pilote NASCAR.