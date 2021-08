Lion Électrique: une perte nette malgré trois fois plus de livraisons

Le fabricant de véhicules électriques Lion Électrique a presque triplé ses livraisons de véhicules électriques au cours du deuxième trimestre de 2021, mais a affiché une perte nette de 78,5 millions $ US (environ 98 millions $ CAN), selon les résultats financiers dévoilés vendredi.

L’entreprise de Saint-Jérôme est passée de 22 véhicules livrés au cours du deuxième trimestre 2020, à une livraison de 61 véhicules pour le trimestre clos le 30 juin 2021. Ces livraisons ont permis à Lion Électrique d’afficher des revenus de 16,7 millions $ US (environ 21 millions $ CAN), soit une hausse de 10,6 millions $ US par rapport aux 6,1 millions $US l’an dernier à la même période.

Le président et fondateur de Lion Électrique, Marc Bédard, s’est dit «satisfait» de la performance de son entreprise au cours de ce trimestre.

«Nous avons continué de mettre en œuvre notre stratégie de croissance, et ce dans un laps de temps limité [...]. Nous concentrons nos efforts sur la génération de bons de commande et la livraison de nos véhicules, spécialement conçus pour répondre aux besoins de notre clientèle qui ne cesse de croître», a-t-il expliqué.

L’entreprise a, malgré tout, affiché une importante perte nette de 78,5 millions $US, contre une perte nette de 1,3 million $US au deuxième trimestre 2020.

Virage électrique et augmentation des commandes

«Sur le plan opérationnel, nous progressons au niveau du développement et de la commercialisation de nouvelles plateformes et sommes en voie de lancer huit nouveaux véhicules d'ici à la fin de 2022, pour un total de 15 modèles», a également annoncé Marc Bédard.

L’entreprise dit être «en bonne voie» pour produire les premiers véhicules à partir de son usine de fabrication installée dans l’Illinois, «dans la seconde moitié de 2022».

«En parallèle, les différents paliers de gouvernement à travers l'Amérique du Nord démontrent clairement leur soutien envers l'électrification des transports, ce qui entraîne un intérêt accru et sans précédent de la part de nos clients publics et privés. Ceci est de bon augure pour notre croissance à long terme», croit M. Bédard.

En date du 12 août, 262 camions et 703 autobus ont été commandés à l’entreprise, pour une valeur totale combinée de plus de 280 millions $US (environ 350 millions $ CAN). Lion a aussi une commande pour 73 bornes de recharge, pour une valeur estimée à environ 1 million $US.

Au cours de la dernière décennie, le fabricant a livré plus de 400 véhicules en Amérique du Nord, pour une moyenne d’environ 13 millions de kilomètres parcourus.