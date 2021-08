Nombre record de Québécois chez les Alouettes

EDMONTON | Lors de leurs embauches en janvier 2020, le président Mario Cecchini et le directeur général Danny Maciocia avaient émis le souhait d’avoir plusieurs joueurs du Québec au sein de leur formation. Le moins que l’on puisse dire, à quelques heures du début de la saison 2021, c’est que c’est mission accomplie.

Les Alouettes ont démarré leur camp d’entraînement avec une trentaine de Québécois sous contrat. Puis, après quelques départs à la retraite et les coupes durant le dernier mois, ils seront 13 qui feront leurs débuts dans l’uniforme des Alouettes, samedi, au Stade du Commonwealth, à Edmonton.

On en retrouve trois autres au sein de l’équipe d’entraînement et un dont le nom vient d’être inscrit sur la liste des blessés de six matchs.

Après vérification auprès de l’organisation montréalaise, il s’agit d’un record depuis le retour du football de la LCF à Montréal depuis 1996. Par contre, on n’a pas pu obtenir la confirmation qu’il s’agit également d’un record pour toute l’histoire de la concession de Montréal.

Lorsque Maciocia disait qu’on devait garder le talent québécois chez les Alouettes, ce n’étaient pas des paroles en l’air. Le ton est donné pour le début de son règne comme directeur général.

Des rôles limités

À l’instar des joueurs canadiens dans la LCF, la majorité des Québécois auront des rôles limités à l’attaque et en défense. Par contre, ils pourraient faire une différence sur les unités spéciales, une facette très importante dans le circuit canadien.

Avec les Jean-Samuel Blanc, Alexandre Chevrier et Alexandre Gagné, notamment, les Alouettes seront bien nantis en couverture de bottés. Les autres aussi auront leur mot à dire à ce niveau.

Il ne faut pas oublier que le botteur David Côté et le spécialiste des longues remises Pierre-Luc Caron pourraient faire la différence dans certains matchs.

Ce sera intéressant de voir ce qu’ils pourront faire ensemble avec l’équipe de leur ville et de leur province.

Les autres Québécois chez les Alouettes Équipe d’entraînement

Liste des blessés de six matchs