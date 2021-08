Oss 117: un film qui fait un grand bien!

Vendredi dernier, j’ai emmené mon fils de 13 ans voir un film dont le personnage principal est raciste, réactionnaire et misogyne. Et on a rigolé pendant deux heures. Suis-je une mauvaise mère, une femme indigne ?

Non ! Parce que ce film, OSS 117, avec Jean Dujardin, rit « des » gens racistes, réactionnaires et misogynes, et non pas « avec » les gens racistes, réactionnaires et misogynes.

Même mon fils de 13 ans est capable de faire la différence.

Dis-moi avec qui tu ris

Le slogan du film OSS 117 est très clair : « Le monde a changé, pas lui. » Lui, c’est bien sûr l’agent secret Hubert Bonisseur de La Bath, plus bouché que jamais, toujours en train de distribuer les clichés sur les femmes incapables d’occuper des postes importants et les Africains joyeux qui dansent très bien.

La scène où OSS 117 arrive au bureau et tape systématiquement les fesses de toutes les femmes qui travaillent avec lui (comme un Andrew Cuomo sur les stéroïdes) est une pièce d’anthologie !

Je vous avoue que ça m’a fait le plus grand bien, en cette période de rectitude politique étouffante, d’éclater de rire quand un vieux macho fait une blague sur #MeToo. Oui, oui, ils ont osé faire une blague sur #MeToo !

Récemment, une humoriste québécoise enceinte de jumeaux a écrit sur les médias sociaux, à côté d’une photo d’elle en bedaine : « Super hâte de parler de consentement avec les deux gars qui se trouvent dans mon ventre ». Quelle époque lourde où les garçons se font parler de masculinité toxique avant même de venir au monde...

OSS 117, c’est Monsieur Toxique, Monsieur anti-consentement... et pourtant, il nous fait rire !

L’agent OSS 117 est un vieux plouc qui fait des blagues de mononc et fait preuve de paternalisme envers les Africains. Il est colon ET colonisateur.

Si seulement je pensais qu’ils avaient le sens de l’humour, je conseillerais à tous les militants antiracisme, antisexisme et progressistes d’aller voir ce film pour rigoler un peu.

Mais le problème avec les militants (en général), c’est qu’ils ont le nez collé sur leur Cause avec un C majuscule. Or, pour saisir une blague, pour comprendre l’humour, il faut prendre un pas de recul et voir les blagues dans leur contexte.

Ouf ! Fausse alerte !

Quand j’ai vu que le film OSS 117 ne portait pas le même titre pour sa sortie au Québec que pour sa sortie en France, j’ai pensé que c’était dû à la rectitude politique ambiante.

Le film s’intitule Alerte rouge en Afrique noire en France et simplement Bons baisers d’Afrique au Québec. J’ai tout de suite pensé que c’était pour ne pas avoir à utiliser le mot « noir » au Québec.

J’ai parlé au distributeur du film, Antoine Zeind, de AZ films, qui m’a expliqué qu’il avait tout simplement choisi pour le Québec le titre international du film : From Africa with Love, et qu’il trouvait amusant de faire ce clin d’œil à James Bond.

Non seulement la question de la rectitude politique ne lui a jamais traversé l’esprit, m’a-t-il dit, mais en plus, selon lui, au Québec, le public a assez de sens de l’humour pour ne pas s’offusquer de ce titre.

Espérons qu’il a raison.