Recensement et affrontements politiques

Ces jours-ci, de nombreuses publications présentent et analysent les données du plus récent recensement aux États-Unis.

Vous l’avez peut-être déjà lu ailleurs, mais, parmi les données qu’on retrouve souvent à la une, il y a ce déclin de la population blanche. Il s’agit d’une tendance qu’on observe depuis un bon moment, mais la baisse de 8,6% indique une accélération du phénomène.

Ainsi, on retrouve 57,8% de Blancs (une première fois sous la barre des 60%), 18,7% d’hispanophones, 12,4% de Noirs et 6% d’Asiatiques. Plus le temps passe et plus la population américaine se diversifie.

Cette diversification est intéressante en soi et mériterait une entrée de blogue à elle seule. De plus, non seulement la population blanche est-elle à la baisse, mais de plus en plus d’Américains revendiquent des origines mixtes et disent appartenir à plus d’une minorité.

J’y reviendrai peut-être éventuellement. Après tout, les États-Unis sont depuis le début un pays d’immigrants, mais, comme je me concentre habituellement sur la couverture des enjeux politiques, ce recensement n’est pas sans conséquence sur les stratégies démocrates et républicaines.

En observant la carte ci-dessous, on pourrait conclure qu’après les victoires en Arizona et en Géorgie lors de la présidentielle 2020, les démocrates ont toutes les raisons de se réjouir. Non seulement la croissance démographique est-elle plus marquée au sein de groupes généralement plus favorables au programme démocrate, mais la croissance de ces groupes est plus importante dans le sud du pays.

Vous imaginez la situation du parti de Joe Biden si, en plus de sa domination dans les États populeux de la côte Est ou de la côte Ouest, on pouvait ajouter le Texas à notre tableau de chasse? S’ils lisent le recensement en affichant un léger rictus, les démocrates ne sont cependant pas dupes. Ce ne sera pas aussi facile.

Sur le plan strictement politique, je tire de ce recensement une seule grande conclusion: la guerre que se livrent les deux formations pour redéfinir les règles de participation à une élection et celle qui vise le redécoupage partisan des circonscriptions électorales vont prendre de l’ampleur et il faut s’attendre au pire.

Le recensement permet d’établir les bases de la représentation électorale. À l’évidence, ceux qui ont le plus à perdre ces jours-ci sont les républicains. Comme ils tardent à adapter leur discours à la réalité des minorités ou refusent de le faire (en dépit de certains succès auprès des hispanophones), ils vont s’assurer d’un redécoupage qui leur permette d’atténuer la portée de leur vote en les intégrant à des circonscriptions où les Blancs plus conservateurs des zones rurales sont majoritaires.

Il n’y a rien de simple dans le système américain, où le jeu partisan fausse constamment la donne. Les résultats des élections représentent rarement la croissance importante des minorités et leurs intérêts. Cette triste réalité risque de nourrir bien des frictions ou de potentiels affrontements qu’on ne souhaite que virtuels.

Vous l’avez constaté avec la présidence Trump, on a dédouané une parole extrémiste qui couvait depuis longtemps, mais qui osait rarement revendiquer publiquement. Ces extrémistes ne se contentent plus de petits rituels méprisables à l’abri des regards, ils ont osé attaquer le Capitole le 6 janvier et ils se promettent de revenir.

D’un autre côté, comment vont réagir tous ces représentants des minorités qui sentent que leurs revendications sont noyées dans un redécoupage politique des circonscriptions électorales? Depuis un moment, je m’inquiète du caractère désuet de plusieurs aspects du système américain.

S’il est clair que les zones rurales doivent être entendues et qu’elles se sentent trop souvent négligées, la répartition actuelle leur confère un poids beaucoup plus important que celui des zones où l'on retrouve les minorités. Difficile d’imaginer une solution à court terme dans un univers politique si polarisé, mais, pendant ce temps, la grogne se répand.