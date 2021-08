Saint-Lambert-de-Lauzon: une femme entre la vie et la mort après une sortie de route

Une femme de 30 ans se trouve dans un état critique après avoir heurté une pancarte à la suite d’une sortie de route, à Saint-Lambert-de-Lauzon, en début de journée.

L’accident s’est produit vers 4h30 sur l’autoroute 73, direction nord, à la hauteur du kilomètre 120. La femme aurait perdu le contrôle de son véhicule après un dépassement.

Marc Vallières/Agence QMI

Elle a rapidement été transportée vers un centre hospitalier et l’on craint pour sa vie, selon la Sûreté du Québec.

Une enquête est en cours afin d’élucider les causes et circonstances de l’accident. Les deux voies sont actuellement fermées et une route de contournement a été mise en place à partir du kilomètre 115.

Marc Vallières/Agence QMI

Plus de détails à venir...