Souvenir d’un podium mémorable

TROIS-RIVIÈRES | La victoire, le champagne et la présence de son frère Jean-François sur le podium : le Grand Prix de Trois-Rivières a été un événement inoubliable pour Louis-Philippe Dumoulin, en août 2019.

Ce fut, hélas, la dernière fois que la série NASCAR Pinty’s faisait escale en Mauricie.

La pandémie a non seulement signifié l’annulation du GP3R en 2020, mais a aussi forcé les dirigeants de la série canadienne à limiter à six le nombre de courses, toutes disputées en Ontario, sans couronner de champion.

« Ça fait du bien de participer à un vrai championnat et surtout de revenir au Québec, s’est exclamé Louis-Philippe, que nous avons rencontré jeudi dans les ateliers de Dumoulin Compétition, à Yamachiche. Ça nous a beaucoup manqué l’an dernier.

«Oui, 2019 a été mémorable pour nous, a-t-il renchéri. Une victoire lors du 50e Grand Prix de Trois-Rivières avec mon frère à mes côtés. On ne pouvait demander mieux.

«D’autant plus qu’avant le départ de la course, mon père Richard et mon oncle Gérald avaient effectué un tour de formation au volant d’une vieille Mini Cooper aux couleurs du... Coconut Bar.»

Le Grand Prix de Trois-Rivières est la première de quatre courses à être présentées au Québec au cours des deux prochaines semaines, mais seulement la 3e étape d’une saison 2021 qui en compte 11.

«D’habitude, on arrive au GP3R et la moitié des courses sont déjà passées, a expliqué Dumoulin. Mais cette année, ce n’est pas le cas. Il en reste neuf. Le contexte est donc différent.»

Est-ce à dire qu’il serait porté à prendre plus de risques ?

«Je n’irais pas jusqu’à dire ça, avance-t-il, mais bon, on se bat pour le championnat, oui, mais le GP3R est notre course et on a déjà des points précieux en banque. On veut en donner un peu plus à la maison... »

Vingt-quatre pilotes se sont inscrits à cette grande rentrée en Mauricie. Il s’agit du plus fort taux de participation au GP3R depuis 2015, quand 25 voitures avaient noirci la liste des engagés.

Quoiqu’on est encore loin du record de 33 obtenu en 2011 et en 2014.

«Je veux la gagner»

Jean-François Dumoulin, lui, n’a pas couru en NASCAR Pinty’s depuis le 28 septembre 2019 au circuit de Jukasa, en Ontario.

«Bon nombre de pilotes se battent pour le championnat, moi je suis là pour une course et je veux la gagner, raconte l’aîné des deux frères. D’autant plus que c’est la seule que je vais faire cette année.

«Je suis occupé dans d’autres sphères de la course, dont l’entraînement et la formation qui accaparent beaucoup de mon temps. Je suis souvent retenu à l’extérieur.»

En 2019, Jean-François avait rallié l’arrivée au troisième rang. C’était la première fois qu’il partageait un podium avec son frère. Alex Tagliani s’était classé deuxième.

À sa fiche, Jean-François compte quatre podiums en série Pinty’s (en 65 départs), tous acquis sur circuit routier.

Dix tours de plus

La course qui a lieu demain marquera une première parce qu’elle a été allongée de dix tours par rapport à l’épreuve disputée il y a deux ans.

«Ça change la dynamique, avance Louis-Philippe, mais j’aime ça. La stratégie ne sera pas la même. Le spectacle n’en sera qu’amélioré.»

Le nouveau format stipule qu’un arrêt pour un ravitaillement en essence sera inévitable. Mais, obligatoirement, les pilotes devront s’arrêter avant le 50e tour pour ajouter du carburant.

Tout changement de pneu pendant la course ne sera pas toléré. À une exception près : si un pilote est victime d’une crevaison.

Camirand en tête

Marc-Antoine Camirand pourra se vanter d’avoir remporté vendredi la toute première course de l’histoire du Défi Urbain Chevrolet, disputée dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières.

Le vétéran pilote de Saint-Léonard-d’Aston s’est imposé à l’occasion d’une épreuve qualificative de trois tours qui a servi à déterminer la position des dix premiers pilotes sur la grille de départ de la finale, qui aura lieu samedi en début de soirée. Maxime Plante, Andrew Ranger, Steve Bernier, François Bernier, Ron Fellows, David Hébert, Yan Bussière, François Bellemare et Sébastien Gougeon ont suivi dans l’ordre.

« Perdu »

« J’étais un peu perdu sur la piste lors de mes premiers tours de roue, a raconté Camirand, mais après quelques réglages, le comportement de ma voiture s’est amélioré. »

Le plus rapide parmi les 27 participants aux essais libres, Raphaël Lessard a joué de malchance quand, en qualifications, il a été victime d’une casse-moteur.

Son équipe s’affairait en soirée à lui installer un moteur tout neuf en prévision de la finale.