Lorsque les légumes du jardin sortiront de terre et que jailliront de délicieuses idées pour les cuisiner, gageons que votre coupe-spirale ne va pas chômer !

Et que ça tourne !

Photo courtoisie

Les carottes, les courgettes, les concombres, les betteraves, les rabioles et même les pommes de terre tourbillonnent avec le Spiraflix de Gefu. Pour ce faire, il faut placer les légumes dans le contenant du haut, fermer le couvercle et tourner la poignée en pressant doucement pour que les spirales se faufilent jusqu’à votre assiette ou tombent dans le contenant antidérapant. Quatre tailles de coupes sont offertes.

► linenchest.com > 49,99 $

Trio de lames

Photo courtoisie

Les trois lames interchangeables de cet accessoire signé Trudeau créent des rubans et des spirales de légumes, petites ou larges, et ce, en quelques tours de poignée. Pour plus de sécurité, ses lames supplémentaires se rangent dans la base de l’appareil, puis ses pieds antidérapants offrent une stabilité accrue et une utilisation facile.

► linenchest.com > 39,99 $

Légumes en vedette

Photo courtoisie

Concoctez des nouilles de fruits et de légumes, puis obtenez des garnitures tourbillonnantes et des accompagnements originaux dont même les enfants ne pourront se passer, à l’aide du coupe-spirale manuel de Tupperware. Et pourquoi ne pas en faire la vedette de votre repas en servant ces nouilles croquantes à la manière de pâtes coiffées de sauce tomate et de fromage ? Un délice !

► tupperware.ca > 35 $

Bien taillé

Photo courtoisie

Tel un taille-crayon double, le coupe-spirale Microplane transforme les légumes que l’on y insère et que l’on fait tourner contre ses lames en alléchantes spirales pour ajouter de la fantaisie dans vos sautés, vos salades et vos plats mijotés. De simples repas de semaine deviendront extraordinaires !

► quincailleriedante.com > 17,97 $