Un plan pour la rentrée qui va tenir le coup, selon le ministre de l'Éducation

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a lancé son plan pour la rentrée mercredi. «Je pense que le plan qu’on a déposé hier est bien préparé et appuyé par les experts», a-t-il dit jeudi. «Il devrait tenir le coup.»

• À lire aussi: Le passeport vaccinal exigé au secondaire pour les activités parascolaires à haut risque

• À lire aussi: Le masque sera toujours exigé à l’école, sauf en classe

Certains ont critiqué le ministre d'en faire trop peu, trop tard. Selon M. Roberge, le plan arrive à point.

«Il fallait sortir un plan suffisamment tôt pour permettre aux gens de s’adapter», a-t-il noté en entrevue avec TVA Nouvelles. «Les enseignants sont encore en vacances, donc on n’est vraiment pas en retard, mais suffisamment tard aussi pour tenir compte de la situation épidémiologique réelle. Plus on le donne d’avance dans l’été, plus on doit l’adapter en fonction de l’évolution de la pandémie. C’est responsable, c’est prudent.»

«On avait annoncé un plan en juin en disant qu’ on devait l’adapter au mois d’août, donc au mois d’août, il faut tenir compte de l’arrivée du variant Delta qui est très inquiétant, a expliqué M. Roberge. Je pense qu’on a quelque chose qui est appuyé par la science et par les pédiatres.»

Les élèves sont tenus de porter le masque dans les aires communes, mais peuvent l’enlever en classe.

«On souhaite conserver cette mesure-là parce que c’est tellement important pour le développement du langage, a dit le ministre. Il fait chaud au mois de septembre aussi, donc on veut permettre aux jeunes d’enlever leurs masques quand ils sont en classe.»

Les mesures pourraient toutefois changer, parce que le ministère de l'Éducation est tributaire à l'évolution de la pandémie.

«On suit les recommandations de la santé publique, a conclu le ministre Roberge. S’il y a un danger pour le personnel ou les élèves, on va devoir s’adapter.»

À VOIR AUSSI