BOIVIN, Bernard



Est décédé subitement à son domicile, le 7 aout 2021, à l'âge de 74 ans et 6 mois, M. Bernard Boivin époux en 1ières noces de feu Mme Rachel Garneau, 2e noces de Mme Monique Lavoie, demeurant à La Baie.Les heures d'accueil sont le jeudi 19 août 2021 de 14h à 17h et de 19h à 22h, vendredi, le 20 août 2021, le salon ouvrira à compter de 9h, suivront les funérailles à 11h, à l'église St-Alphonse de La Baie. Il fût à l'emploi de l'Alcan (Usine Grande-Baie) pendant plus de 30 ans. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Kim Boivin (Anne-Marie Leblanc). Il était le père de feu Vicky (Daniel Larocque). Il laisse également dans le deuil Anne-Sophie Vézina; ses petits-enfants : Béatrice, William et Malik Boivin ainsi que Kira Jean; ses frères et sœurs : feu Claire (Maurice Gagné), Ruth Boivin (1ière noces feu Jules Côté, 2e noces feu James Inglis), Roger (feu Diane Tremblay), Renée (Raymond Simard), Léonette (Marcel Simard), Louise (feu Russel Boivin), Camil (Claire Clément), Hélène (feu Réal Bouchard), Jean (Marlène Duchesne), Diane (feu Raoul Thivierge), Paulo (Johane Beauchamp), Johanne (Jean-Yves Girard); ses beaux-frères et belles-sœurs : Michel Lavoie (Véronique Waltzing), Jean (Micheline Jean), Denise (1ière noces feu Joseph-Henri Bolduc, Claude Bouchard), Marcelle (Beurty Morin), Ghislain (1ière noces feu Andrée Proulx, Diane Claveau), Ginette (Gaétan Girard), Yvon, Marie (Laurent Tremblay), Georges-Henri (Andrée Giasson), Pierre (Hélène Tremblay), Hélène (Marc Laberge), François (1ière noces feu Sylvie Lavoie, Mona Ouellet) ainsi que les filles de François Audrey et Joanie, Andrée (André Mercier). Il laisse également dans le deuil son grand ami Paul-Émile Bonneau (Denise Jalbert) ainsi que de nombreux autres parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole de la Fondation des maladies du Cœur sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour démontrer votre soutien à la famille de M. Boivin et partager un souvenir, rendez-vous sur le sitewww.graveletfils.com