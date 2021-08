BÉLANGER, Lucille Lapierre



À Lachine, le 26 juillet 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement au lever du soleil, Mme Lucille Lapierre. Elle repose désormais auprès de son époux Roger Bélanger et de sa petite-fille Daphné. Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Daniel (Alain) et Sonya (Michel), ses petits-enfants Simon (Marik) et Mélina, ses sœurs Murielle, Joan, Suzanne et Louise, ses frères Bill et Baz, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances le samedi 4 septembre de 13h à 14h30 au :Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation Gilles-Carle, https://www.fondationmaisongillescarle.org/ maison de répit pour les proches aidants.