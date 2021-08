BLAIS, Marcel



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 21 mai 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Blais, juge retraité, époux de dame Danièle Giguère. Il était le fils de feu Yvonne Beaudoin et de feu Émile Blais, et le frère de feu René, feu Raymond, feu Gertrude (feu Gabriel Plante). Il demeurait à Québec.Né à Saint-Nazaire-de-Dorchester le 23 avril 1928, Marcel a fait ses études classiques au Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière (117ème Cours, dont il était le président). Il a obtenu sa licence en droit à l'Université Laval en 1952 et a été admis au Barreau du Québec en 1953. Par la suite, il a exercé sa profession, en pratique privée, à Beauceville de 1954 à 1959 et à St-Joseph-de-Beauce de 1959 à 1966. Il a accepté la fonction de Procureur de la Couronne pour le district de Beauce jusqu'à sa nomination comme Juge à la Cour Provinciale (devenue la Cour du Québec) en 1976. Il y siégera jusqu'à sa retraite en 1997. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Isabelle Vaillancourt), Myriam et Bruno (Luce Boisclair); ses petits-enfants : Laurent, Camille, Renaud, Edouard, Nicolas, Sandrine et Cyril ; et ses deux arrière-petits-fils : Auguste et Bénédict. Il laisse aussi ses grands amis de longue date : Rolland Lessard, Guy Couture et James Johnson, ainsi que plusieurs cousins et cousines, beau-frère et belles-sœurs, neveux et nièces, collègues, confrères et amis.La famille souhaite remercier l'équipe médicale de l'Hôpital-du-St-Sacrement pour les soins prodigués, ainsi que le CLSC Limoilou-Montcalm. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière (https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/FCFP/), à l'Association pour le soutien et l'usage de la langue française (ASULF) (5000 boul. des Gradins, bur. 125, Québec G2J 1N3) ou encore au Musée Marius- Barbeau à Saint-Joseph-de-Beauce (https://www.museemariusbarbeau.com/fr/appuyer/donation/).