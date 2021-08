AUBIN, René Marcel



À l'Oasis Saint-Damien, le 9 décembre 2020, à l'âge de 88 ans et 7 mois est décédé monsieur René Marcel Aubin époux de feu madame Eileen Mae Nahulak et fils de feu Adélard Aubin et de feu Arthémise Garant. Il demeurait à Saint-Damien, autrefois de Sault-Ste-Marie.Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Louis Salvalaggio), feu René Jr (Buddy) (Brenda Wiersbecki), Debby, David et Rick (Joanne McLeod); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses soeurs Jeannette et Géraldine. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que sa compagne de vie des dernières années madame Nicole Lamontagne. Remerciements au personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués à monsieur Aubin. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation St-Joseph de l'Espérance à l'Oasis Saint-Damien 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Monsieur Aubin a été confié pour crémation à la